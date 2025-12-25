https://uz.sputniknews.ru/20251225/svo-rossiyskie-voennoslujaschie-osvobodili-svyato-pokrovskoe-v-dnr-54459115.html
СВО: российские военнослужащие освободили Свято-Покровское в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Российская армия освободили Свято-Покровское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли:
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Российская армия освободили Свято-Покровское в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка Донецкой Народной Республики.
более 215 военнослужащих;
шесть боевых бронированных машин;
два артиллерийских орудия;
пять складов материальных средств.