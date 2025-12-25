https://uz.sputniknews.ru/20251225/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-salat-olive-v-tashkente--infografika-54466262.html

Во сколько обойдется новогодний салат "Оливье" в Ташкенте — инфографика

Во сколько обойдется новогодний салат "Оливье" в Ташкенте — инфографика

Sputnik Узбекистан

Оливье — неизменный гость новогоднего стола. Его готовят на Новый год из поколения в поколение, поэтому он по праву считается традиционным праздничным блюдом

2025-12-25T18:21+0500

2025-12-25T18:21+0500

2025-12-25T18:21+0500

инфографика

новый год

еда

стоимость

продукты

ташкент

блюдо

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54464485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afd5d6c70cfd1fd9a794dfa65b4e65bd.png

Этот популярный салат ассоциируется с уютом, домашним теплом и праздничным настроением. Оливье давно стал символом новогоднего стола и остается любимым блюдом людей разного возраста.Оливье легко готовить, а простые ингредиенты делают его доступным для каждой семьи. При этом каждая хозяйка готовит его по-своему. Кто-то вместо колбасы добавляет в него говядину или мясо птицы, а другие делают облегченный вариант салата, заменив майонез сметаной, маринованные огурцы свежими и добавив зеленое яблоко.Во сколько обойдется классический Оливье — в инфографике Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

оливье салат новый год ташкент стоимость