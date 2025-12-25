Во сколько обойдется новогодний салат "Оливье" в Ташкенте — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20251225/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-salat-olive-v-tashkente--infografika-54466262.html
Оливье — неизменный гость новогоднего стола. Его готовят на Новый год из поколения в поколение, поэтому он по праву считается традиционным праздничным блюдом
Этот популярный салат ассоциируется с уютом, домашним теплом и праздничным настроением. Оливье давно стал символом новогоднего стола и остается любимым блюдом людей разного возраста.Оливье легко готовить, а простые ингредиенты делают его доступным для каждой семьи. При этом каждая хозяйка готовит его по-своему. Кто-то вместо колбасы добавляет в него говядину или мясо птицы, а другие делают облегченный вариант салата, заменив майонез сметаной, маринованные огурцы свежими и добавив зеленое яблоко.Во сколько обойдется классический Оливье — в инфографике Sputnik Узбекистан.
