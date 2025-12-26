https://uz.sputniknews.ru/20251226/kakim-budet-tashkent-dlya-stolitsy-razrabotali-dizayn-kod-54471258.html

Каким будет Ташкент: для столицы разработали дизайн-код

В документе обозначили ключевые направления развития города — это архитектура зданий, вывески и реклама, благоустройство, уличные элементы и историческая среда.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане разработали нормативно-правовой акт, регулирующий внедрение и применение дизайн-кода города Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Документ был рассмотрен и принят на заседании Постоянной комиссии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов по вопросам строительства, коммунального хозяйства, водного хозяйства, экологии, промышленности и транспорта.По данным столичной администрации, документ направлен на формирование целостной, удобной и безопасной городской среды, устанавливает единые и понятные правила для внешнего облика застройки и общественных пространств столицы, а также формирует "новую культуру городской среды — живую, аккуратную и визуально гармоничную".Ключевые направления регулирования дизайн-кода: ️Отдельно отмечается, что документ, помимо визуального регулирования, затрагивает вопросы рационального и упорядоченного использования прилегающих территорий, а также определяет перечень туристических улиц с особым режимом, учитывающим их общественную и городскую значимость. Дизайн-код города Ташкента разработан совместно с Toshkent Invest Kompaniyasi и Citymakers International, которая имеет практический опыт внедрения подобных решений в крупных городах Казахстана, России и других стран СНГ, что позволило адаптировать лучшие международные и региональные практики с учетом специфики Ташкента, добавили в пресс-службе.

