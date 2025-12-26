Узбекистан
Каким будет Ташкент: для столицы разработали дизайн-код
Каким будет Ташкент: для столицы разработали дизайн-код
В документе обозначили ключевые направления развития города — это архитектура зданий, вывески и реклама, благоустройство, уличные элементы и историческая среда.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52840196_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_08c33aba262658cfb88969cdaea44e23.png
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане разработали нормативно-правовой акт, регулирующий внедрение и применение дизайн-кода города Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Документ был рассмотрен и принят на заседании Постоянной комиссии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов по вопросам строительства, коммунального хозяйства, водного хозяйства, экологии, промышленности и транспорта.По данным столичной администрации, документ направлен на формирование целостной, удобной и безопасной городской среды, устанавливает единые и понятные правила для внешнего облика застройки и общественных пространств столицы, а также формирует "новую культуру городской среды — живую, аккуратную и визуально гармоничную".Ключевые направления регулирования дизайн-кода: ️Отдельно отмечается, что документ, помимо визуального регулирования, затрагивает вопросы рационального и упорядоченного использования прилегающих территорий, а также определяет перечень туристических улиц с особым режимом, учитывающим их общественную и городскую значимость. Дизайн-код города Ташкента разработан совместно с Toshkent Invest Kompaniyasi и Citymakers International, которая имеет практический опыт внедрения подобных решений в крупных городах Казахстана, России и других стран СНГ, что позволило адаптировать лучшие международные и региональные практики с учетом специфики Ташкента, добавили в пресс-службе.
09:31 26.12.2025
В документе обозначили ключевые направления развития города — это архитектура зданий, вывески и реклама, благоустройство, уличные элементы и историческая среда.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане разработали нормативно-правовой акт, регулирующий внедрение и применение дизайн-кода города Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Документ был рассмотрен и принят на заседании Постоянной комиссии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов по вопросам строительства, коммунального хозяйства, водного хозяйства, экологии, промышленности и транспорта.

"Приложения, регулирующие дизайн-код, будут опубликованы в ближайшие дни на платформе regulation.gov.uz для общественного обсуждения, а также для внесения комментариев, предложений и вопросов со стороны жителей и профессионального сообщества", — говорится в сообщении.

По данным столичной администрации, документ направлен на формирование целостной, удобной и безопасной городской среды, устанавливает единые и понятные правила для внешнего облика застройки и общественных пространств столицы, а также формирует "новую культуру городской среды — живую, аккуратную и визуально гармоничную".
Ключевые направления регулирования дизайн-кода:
архитектура зданий: материалы, цветовые решения, фактуры, оформление фасадов, витрин и входных групп;
вывески и реклама: размеры, шрифты, подсветка и допустимые места размещения;
благоустройство: тротуары, уличное освещение, скамейки, урны, элементы озеленения;
уличные элементы: ограждения, навигация, остановки общественного транспорта, малые архитектурные формы;
историческая среда: меры по сохранению архитектурного облика памятников и исторических районов.
️Отдельно отмечается, что документ, помимо визуального регулирования, затрагивает вопросы рационального и упорядоченного использования прилегающих территорий, а также определяет перечень туристических улиц с особым режимом, учитывающим их общественную и городскую значимость.
"Внедрение дизайн-кода создаст условия для дополнительного роста предпринимательской активности, более рационального и легального использования прилегающих территорий, увеличения доходов бизнеса и населения, а также повысит комфорт и безопасность городской среды", — подчеркнули в хокимияте.
Дизайн-код города Ташкента разработан совместно с Toshkent Invest Kompaniyasi и Citymakers International, которая имеет практический опыт внедрения подобных решений в крупных городах Казахстана, России и других стран СНГ, что позволило адаптировать лучшие международные и региональные практики с учетом специфики Ташкента, добавили в пресс-службе.
