Сколько стоит украсить дом к Новому году

По восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Стихия года — огонь, а основной цвет — красный и все его "огненные" оттенки. Именно эта гамма стала ключевой в новогоднем декоре.

В преддверии Нового года по всей республике заработали праздничные ярмарки и базары. Здесь можно приобрести главный атрибут праздника — елку, а также украшения, гирлянды и элементы декора для дома. Во сколько обойдется новогоднее оформление в этом году и какие тренды будут актуальны — выяснил корреспондент Sputnik Узбекистан.Символ года и цветовая палитраПо восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Этот символ ассоциируется со свободой, энергией, силой и стремлением к переменам. Стихия года — огонь, а основной цвет — красный и все его "огненные" оттенки. Именно эта гамма стала ключевой в новогоднем декоре. Тенденция заметна не только в интерьерах, но и в оформлении столичных улиц — красные и теплые оттенки уверенно лидируют среди других цветов. На рынках и в магазинах представлен широкий выбор елочных игрушек, мишуры и гирлянд в алых тонах. Средняя стоимость упаковки из шести елочных игрушек начинается от 50 тыс. сумов и может доходить до 500–800 тыс. сумов. Цена зависит от материала (пластик или стекло), сложности исполнения и дизайна. Самыми дорогими остаются стеклянные игрушки с ручной росписью или изделия, выполненные под заказ.Елки: чем натуральнее — тем моднееИскусственные елки в этом году заметно изменились: производители сделали ставку на максимальную реалистичность. Если раньше покупатели выбирали пышные, иногда неестественные модели, то в 2025-2026 году дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение елкам, визуально приближенным к натуральному дереву. Особую популярность набирают елки с тонкими веточками — своеобразная отсылка к детству, когда украшения были хорошо видны, а каждая игрушка играла самостоятельную роль в декоре.Цены на искусственные елки варьируются:стандартные пушистые модели — от 300 до 500 тыс. сумов;елки формата "как живые" — от 1,5 до 2,5 млн сумов.Гирлянды и свет как главный акцентНа прилавках представлены как простые гирлянды, так и электрические, включая светодиодные. Уже второй год подряд среди электрогирлянд лидирует формат "роса". В таких гирляндах миниатюрные огоньки расположены на тонкой прозрачной леске, благодаря чему они почти незаметны на елке, а в темноте создают эффект мягкого мерцания.Стоимость гирлянды "роса" начинается от 10 тыс. сумов за метр. Для украшения одной елки обычно требуется от 50 до 150 метров — в зависимости от высоты дерева и желаемого эффекта. В 2026 году такой гирлянды вполне достаточно: дизайнеры допускают оформление елки только светом, без игрушек и мишуры.Также популярны гирлянды-шторы, которые удобно размещать на окнах или стенах. В среднем их стоимость составляет от 65 до 150 тыс. сумов.Остальной декор: от стола до мелочейПомимо елки и гирлянд, в магазинах можно найти и другие элементы праздничного оформления:набор восковых свечей (3–6 штук) — от 50 до 100 тыс. сумов;новогодние наклейки (снежинки и узоры на окна) — около 30 тыс. сумов;декоративная скатерть-дорожка и 4 салфетки — около 100 тыс. сумов;новогодние фигурки — от 30 тыс. сумов за штуку.Отдельного внимания заслуживает декор входной зоны — венки на дверь, декоративные фонари и композиции с еловыми ветками. Их стоимость в зависимости от размера и материалов начинается от 70–100 тыс. сумов и может доходить до нескольких сотен тысяч.Как не переборщить с украшениямиЧтобы интерьер выглядел гармонично, дизайнеры советуют выбирать не более двух основных цветов. Это может быть, например, красный и золотой, синий и серебристый, белый и теплый бежевый. Все элементы декора — игрушки, свечи, текстиль — лучше выдержать в одной цветовой гамме. Такой подход помогает избежать визуальной перегруженности и создает ощущение целостного, продуманного пространства.Также в тренде минимализм: меньше мишуры, больше света, фактурных материалов и аккуратных акцентов. Натуральные элементы — дерево, текстиль, стекло — остаются актуальными и в этом сезоне.Во сколько в среднем обойдется украшение домаЕсли подсчитать минимальный и средний набор новогоднего декора для квартиры в среднем украшение дома к Новому году в 2026 году обойдется от 800 тыс. до 2,5 млн сумов.При выборе дизайнерской елки и авторских украшений бюджет может вырасти до 3-4 млн сумов и выше.При этом праздничную атмосферу можно создать и с меньшими затратами — сделав акцент на свете, цвете и нескольких выразительных деталях. Тренды в социальных сетях призывают вспомнить уроки труда и сделать новогодний декор своими руками — гирлянды-цепочки из цветной бумаги и бумажные фонарики. Такие элементы оживляют интерьер и делают оформление уникальным. В этом году актуальные тенденции вполне позволяют и даже поощряют такой подход.

