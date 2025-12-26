Узбекистан увеличил экспорт газа и электричества в 2025 году — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20251226/uzbekistan-uvelichil-eksport-gaza-elektrichestva-2025-god-infografika-54491777.html

В январе – ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал природный газ на более чем $624 млн, а электроэнергию на $152,2 млн.

По данным Национального комитета РУз по статистике, за 11 месяцев 2025 года поставки топливно-энергетических ресурсов в Узбекистане выросли на 13,7% — до $1,38 млрд.Экспорт природного газа составил $624,1 млн (+5,2%), а нефти и нефтепродуктов — $604,5 млн (+15,2%). Поставки электрического тока увеличились более чем наполовину, превысив $152,2 млн (+58,4%).Поставки топливно-энергетических ресурсов в целом остались на прошлогоднем уровне — до $3,54 млрд. При этом импорт газа из Туркменистана и России снизился на 1,2% и составил $1,45 млрд, а затраты на покупку электричества составили $95,8 млн (–11,6%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

