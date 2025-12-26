https://uz.sputniknews.ru/20251226/uzbekistan-xakasiya-nametili-napravleniya-dvustoronnego-sotrudnichestva-54470349.html
Узбекистан и Хакасия наметили направления двустороннего сотрудничества — в каких сферах
Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров провел расширенную встречу с министром экономического развития Хакасии Романом Ковтуном, на которой намечены перспективы взаимодействия между регионами Узбекистана и Хакасией.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Власти Узбекистана и Хакасии обсуждают развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в экспорте плодоовощной продукции и крупного рогатого скота. Речь также идет об открытии прямого авиарейса Ташкент – Абакан. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова с министром экономического развития Хакасии Романом Ковтуном, сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, целью встречи стало обсуждение расширения двустороннего межрегионального сотрудничества в сферах сельского хозяйства, животноводства, туризма и культуры. В переговорах также приняли участие представители АНО "Туристский информационный центр Хакасии", аэропорта Абакана, министерств транспорта и сельского хозяйства республики.Генеральный консул Узбекистана уделил особое внимание вопросам увеличения поставок плодоовощной продукции из Узбекистана, а также налаживанию экспорта крупного рогатого скота из Хакасии. Стороны подчеркнули важность активизации межрегионального взаимодействия, в частности, с Ферганской областью. В этом контексте обсуждалась организация бизнес-миссии Хакасии в Ферганскую область в следующем году, а также интерес хакасской стороны к созданию в регионе современных тепличных комплексов с участием узбекских аграрных специалистов. Отдельное внимание участники встречи уделили развитию туристического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Узбекская сторона предложила провести в 2026 году в Хакасии презентацию туристического и культурного потенциала Узбекистана, а также организовать первый ознакомительный инфотур в республику для ведущих туроператоров Хакасии.Кроме того, российская сторона выразила заинтересованность в возможном открытии прямого чартерного авиарейса по маршруту Ташкент – Абакан, отметив, что это будет способствовать развитию туристических и культурных связей.По итогам переговоров российская сторона подготовила протокол встречи, который станет основой для дальнейших поручений профильным ведомствам Хакасии.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik.
Власти Узбекистана и Хакасии обсуждают развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в экспорте плодоовощной продукции и крупного рогатого скота. Речь также идет об открытии прямого авиарейса Ташкент – Абакан. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова с министром экономического развития Хакасии Романом Ковтуном, сообщает ИА "Дунё"
По информации агентства, целью встречи стало обсуждение расширения двустороннего межрегионального сотрудничества в сферах сельского хозяйства, животноводства, туризма и культуры.
В переговорах также приняли участие представители АНО "Туристский информационный центр Хакасии", аэропорта Абакана, министерств транспорта и сельского хозяйства республики.
Генеральный консул Узбекистана уделил особое внимание вопросам увеличения поставок плодоовощной продукции из Узбекистана, а также налаживанию экспорта крупного рогатого скота из Хакасии.
"Поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет около 182 тысяч, лошадей — порядка 435 тысяч, а племенным животноводством занимаются восемь муниципальных организаций", — отмечалось на встрече.
Стороны подчеркнули важность активизации межрегионального взаимодействия, в частности, с Ферганской областью. В этом контексте обсуждалась организация бизнес-миссии Хакасии в Ферганскую область в следующем году, а также интерес хакасской стороны к созданию в регионе современных тепличных комплексов с участием узбекских аграрных специалистов.
"В настоящее время между хокимиятом Ферганской области и правительством Хакасии ведется подготовка к подписанию "Дорожной карты" совместных действий", — уточнили в агентстве.
Отдельное внимание участники встречи уделили развитию туристического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Узбекская сторона предложила провести в 2026 году в Хакасии презентацию туристического и культурного потенциала Узбекистана, а также организовать первый ознакомительный инфотур в республику для ведущих туроператоров Хакасии.
Кроме того, российская сторона выразила заинтересованность в возможном открытии прямого чартерного авиарейса по маршруту Ташкент – Абакан, отметив, что это будет способствовать развитию туристических и культурных связей.
По итогам переговоров российская сторона подготовила протокол встречи, который станет основой для дальнейших поручений профильным ведомствам Хакасии.