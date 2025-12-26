https://uz.sputniknews.ru/20251226/uzbekistan-xakasiya-nametili-napravleniya-dvustoronnego-sotrudnichestva-54470349.html

Узбекистан и Хакасия наметили направления двустороннего сотрудничества — в каких сферах

Узбекистан и Хакасия наметили направления двустороннего сотрудничества — в каких сферах

Sputnik Узбекистан

Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров провел расширенную встречу с министром экономического развития Хакасии Романом Ковтуном, на которой намечены перспективы взаимодействия между регионами Узбекистана и Хакасией.

2025-12-26T13:28+0500

2025-12-26T13:28+0500

2025-12-26T13:28+0500

хакасия

узбекистан

сотрудничество

россия

животноводство

туризм

экспорт

плодоовощная продукция

авиасообщение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/198/76/1987628_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_a006161fb4b2b58c7fc20022c6073d51.jpg

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Власти Узбекистана и Хакасии обсуждают развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в экспорте плодоовощной продукции и крупного рогатого скота. Речь также идет об открытии прямого авиарейса Ташкент – Абакан. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова с министром экономического развития Хакасии Романом Ковтуном, сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, целью встречи стало обсуждение расширения двустороннего межрегионального сотрудничества в сферах сельского хозяйства, животноводства, туризма и культуры. В переговорах также приняли участие представители АНО "Туристский информационный центр Хакасии", аэропорта Абакана, министерств транспорта и сельского хозяйства республики.Генеральный консул Узбекистана уделил особое внимание вопросам увеличения поставок плодоовощной продукции из Узбекистана, а также налаживанию экспорта крупного рогатого скота из Хакасии. Стороны подчеркнули важность активизации межрегионального взаимодействия, в частности, с Ферганской областью. В этом контексте обсуждалась организация бизнес-миссии Хакасии в Ферганскую область в следующем году, а также интерес хакасской стороны к созданию в регионе современных тепличных комплексов с участием узбекских аграрных специалистов. Отдельное внимание участники встречи уделили развитию туристического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Узбекская сторона предложила провести в 2026 году в Хакасии презентацию туристического и культурного потенциала Узбекистана, а также организовать первый ознакомительный инфотур в республику для ведущих туроператоров Хакасии.Кроме того, российская сторона выразила заинтересованность в возможном открытии прямого чартерного авиарейса по маршруту Ташкент – Абакан, отметив, что это будет способствовать развитию туристических и культурных связей.По итогам переговоров российская сторона подготовила протокол встречи, который станет основой для дальнейших поручений профильным ведомствам Хакасии.

хакасия

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан хакасия сотрудничество животноводство туризм авиарейс плодоовощная продукция