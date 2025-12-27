https://uz.sputniknews.ru/20251227/bez-mifov-o-stomatologii-karies-viniry-dengi-i-oshibki-patsientov-54499693.html
Без мифов о стоматологии: кариес, виниры, деньги и ошибки пациентов
2025-12-27T15:31+0500
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В этом видео Sputnik Узбекистан стоматолог-ортодонт с 10-летним опытом честно и просто отвечает на самые частые вопросы пациентов. Также в интервью — про виниры и "голливудскую улыбку", брекеты во взрослом возрасте, зубы мудрости, детскую ортодонтию и главные ошибки пациентов в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В этом видео Sputnik Узбекистан стоматолог-ортодонт с 10-летним опытом честно и просто отвечает на самые частые вопросы пациентов.
Почему появляется кариес, даже если чистить зубы каждый день?
Можно ли полностью его предотвратить?
Правда ли, что стоматологи "слишком много зарабатывают" — и за что на самом деле платит пациент?
Также в интервью — про виниры и "голливудскую улыбку", брекеты во взрослом возрасте, зубы мудрости, детскую ортодонтию и главные ошибки пациентов в Узбекистане.