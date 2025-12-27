https://uz.sputniknews.ru/20251227/bez-mifov-o-stomatologii-karies-viniry-dengi-i-oshibki-patsientov-54499693.html

Без мифов о стоматологии: кариес, виниры, деньги и ошибки пациентов

Специалист рассказал про виниры и "голливудскую улыбку", брекеты во взрослом возрасте, зубы мудрости, детскую ортодонтию и главные ошибки пациентов в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В этом видео Sputnik Узбекистан стоматолог-ортодонт с 10-летним опытом честно и просто отвечает на самые частые вопросы пациентов. Также в интервью — про виниры и "голливудскую улыбку", брекеты во взрослом возрасте, зубы мудрости, детскую ортодонтию и главные ошибки пациентов в Узбекистане.

