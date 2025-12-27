Опыт специальной военной операции формирует новый облик Вооруженных сил и ОПК — Путин
11:06 27.12.2025 (обновлено: 11:14 27.12.2025)
На совещании по госпрограмме вооружения президент России отметил, что в ходе СВО постоянно меняется характер и способы ведения военных действий и этот опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, на котором участники обсудили влияние опыта СВО на работу российского оборонно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости.
Как отметил Верховный главнокомандующий, предприятия поставляют войскам всю необходимую технику в стабильном режиме. Меры господдержки позволили в короткие сроки укрепить их материально-техническую базу, вследствие чего производство особо востребованных вооружений кратно увеличилось с 2022 года.
В частности:
бронетанкового вооружения — в 2,2 раза;
военной авиатехники — в 4,6 раза;
средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза;
БМП и БТР — в 3,7 раза;
средств радиоэлектронной борьбы— в 12,5 раза;
ракетного артиллерийского вооружения — в 9,6 раза.
"Это все результат общей работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ну и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно", — подчеркнул глава РФ.
При этом сам опыт, получаемый в ходе специальной военной операции, в полной мере используется при формировании нового облика оборонно-промышленного комплекса, отметил президент.
"В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, формы и способы ведения боевых действий", — пояснил он.
В качестве направления для дальнейшей работы Путин указал работу над снижением себестоимости продукции. Кроме того, он призвал продолжать развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также активно внедрять использование искусственного интеллекта в эту отрасль.
Госпрограмма на 2027 — 2036 годы
Она охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт боевых действий. Как заявил министр обороны Андрей Белоусов 17 декабря, определение параметров госпрограммы уже завершено. Основные показатели и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня, сообщил Путин на совещании.
Новая ГПВ базируется на четырех основных принципах:
Четкое выделение приоритетов: к высокоприоритетным системам отнесены вооружения, которые будут определять перспективный, инновационный облик Вооруженных сил — стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях. На высокоприоритетные системы приходится почти половина всех расходов.
Построение исходя из требований перспективных боевых возможностей, а не от количества единиц вооружения и техники. Например, способность стратегических ядерных сил преодолевать противоракетную оборону, средств ПВО — отражать удары с воздуха, космической группировки — обеспечивать детальную разведку, высокоскоростную связь, выдавать навигационные данные для применения высокоточного оружия.
Синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок и создания инфраструктуры: такой подход позволит планировать не только поставки отдельных видов вооружений, но и весь их жизненный цикл — от создания до утилизации.
Учет повышения производительности работы предприятий: предполагается, что таким образом затраты снизятся не менее чем на 1-2% в год, что положительно скажется на контрактных ценах и экономии.