Опыт специальной военной операции формирует новый облик Вооруженных сил и ОПК — Путин

На совещании по госпрограмме вооружения президент России отметил, что в ходе СВО постоянно меняется характер и способы ведения военных действий и этот опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, на котором участники обсудили влияние опыта СВО на работу российского оборонно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости.Как отметил Верховный главнокомандующий, предприятия поставляют войскам всю необходимую технику в стабильном режиме. Меры господдержки позволили в короткие сроки укрепить их материально-техническую базу, вследствие чего производство особо востребованных вооружений кратно увеличилось с 2022 года. В частности:При этом сам опыт, получаемый в ходе специальной военной операции, в полной мере используется при формировании нового облика оборонно-промышленного комплекса, отметил президент.В качестве направления для дальнейшей работы Путин указал работу над снижением себестоимости продукции. Кроме того, он призвал продолжать развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также активно внедрять использование искусственного интеллекта в эту отрасль. Госпрограмма на 2027 — 2036 годыОна охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт боевых действий. Как заявил министр обороны Андрей Белоусов 17 декабря, определение параметров госпрограммы уже завершено. Основные показатели и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня, сообщил Путин на совещании.Новая ГПВ базируется на четырех основных принципах:

