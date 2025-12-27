https://uz.sputniknews.ru/20251227/ploschadka-dlya-stroitelstva-aes-v-uzbekistane-yavlyaetsya-blagopriyatnoy-54502429.html

Площадка для строительства АЭС в Узбекистане является благоприятной – эксперт

Вся безопасность площадки доказана и обоснована, законодательных и запрещающих ограничений для размещения АЭС нет, — к таким выводам пришли специалисты UzLITI Engineering.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Александра Терехина. Узбекистан сделал серьезные шаги по интеграции с международным сообществом в вопросах ядерной и радиационной безопасности. В 2020-2025 годах республика присоединилась к четырем конвенциям: это Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, Конвенция об оперативном оповещении о ядерных авариях, Конвенция о ядерной безопасности и Конвенция о помощи в случае аварий и радиационных аварий. Также Узбекистан следует принципам и руководствам МАГАТЭ, которые обеспечивают на самом высоком уровне безопасность атомной станции.Важным условием строительства АЭС является подготовка материалов по оценке воздействия ее строительства на окружающую среду (ОВОС).Разработка материалов по оценке воздействия на окружающую среду проводилась на основании технического задания агентства "Узатом". Эта процедура предусмотрена Законодательством Узбекистана. А результаты были озвучены на общественных слушаниях, прошедших в Джизакской области, разработчиком — компанией UzLITI Engineering и представлены Александром Голубевым.Размещать атомные станции разрешается не везде. Существует ряд запрещающих факторов, которые определены нормативно. Так, атомные станции нельзя строить на активных разломах, на территориях с высокой сейсмичностью, в районах размещения карстовых грунтов, на территории особо охраняемых природных территорий — заповедников и в зоне вулканической активности. Помимо этого, нормативно установлены и неблагоприятные факторы, которые осложняют размещение атомной станции.По словам эксперта, в геологическом отношении площадка изучена до глубины 100–120 метров — это требование нормативных документов. Под реакторным блоком должна быть скважина глубиной не менее 120 метров.Были также проведены инженерно-гидрологические изыскания, которые не выявили негативных факторов, таких как возможность затопления площадки. Инженерно-гидрометеорологические изыскания — также важный блок для исследования, потому что это тот элемент, который напрямую влияет на принятие решений и безопасность атомной станции. Гидрологические объекты, то есть вода, являются важным элементом охлаждения атомной станции, а аэрометеорологические и метеорологические условия сильно влияют на распределение выбросов от атомной станции в атмосфере и последующее осаждение в районе населенных пунктов и территории воздействия.В рамках инженерно-экологических исследований также рассматривались экологические условия в радиусе тридцатикилометровой зоны. В их числе — исследования атмосферного воздуха, почв, животного мира, флоры. Здесь также никаких нарушений выявлено не было.Радиационное состояние является одним из самых важных для размещения атомной станции. Для определения фонового состояния комплекс работ проводится по всем компонентам природной среды в соответствии с требованиями национального законодательства и российскими санитарными нормами и правилами в области нормирования радиационной безопасности.Атомная станция также оказывает тепловое воздействие посредством отвода тепла от системы охлаждения реакторных установок, акустическое воздействие и воздействие электромагнитных полей от линий электропередачи открытых распределительных устройств. К значимым факторам воздействия относятся радиационное и тепловое.Генеральным проектировщиком были представлены данные, какие радионуклиды и в каком количестве могут попадать в атмосферу при работе атомной станции. Расчеты проводились в специализированных программных комплексах, которые позволяют оценить распределение, рассеивание атмосферных выпадений на территории при нормальной эксплуатации и при нарушении нормальной эксплуатации. Одним из важнейших факторов распределения является роза ветров.Такая же картина наблюдается и для сценариев нарушения нормальной эксплуатации. Соответственно, также результаты расчетов показывают отсутствие значимого влияния на территорию, и его величина оценивается в процентах от нормируемой дозы.Даже при самом консервативном варианте, когда происходит нарушение нормальной эксплуатации одновременно на четырех блоках и ветер будет направлен на крупной населенный пункт, превышение дозовых нагрузок на население приближается к пяти процентам от нормируемого, что в 20 раз меньше, чем норматив. А это самый худший сценарий, причем в реальной жизни вероятность наступления настолько мала, что говорить о нем можно только при оценке радиационного воздействия в ОВОС.Согласно техническому заданию, важным было оценить трансграничное воздействие. То есть, что произойдет, если ветер будет дуть не в сторону населенных пунктов Узбекистана, а в сторону соседней страны — Республики Казахстан. В соответствии с результатами расчетов, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств к превышению установленных нормативов и критериев санитарных норм пределы дозовых нагрузок не будут превышены.Проектом ОВОС также предусмотрены дополнительные меры по снижению негативного воздействия.В основном они связаны с использованием территории, с инженерной подготовкой, это выемка, рекультивация, устройство гидроизоляции, бетонные защиты. Эти очевидные и нужные вещи продлевают срок жизни основных конструктивных элементов станции, а также влияют позитивно на ее безопасность и срок службы.

