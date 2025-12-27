В Узбекистане планируют ужесточить наказание за ранние и родственные браки

https://uz.sputniknews.ru/20251227/uzbekistan-planiruyut-ujestochit-otvetstvennost-za-rannie-rodstvennye-braki-54500850.html

Законопроект предусматривает запрет на заключение браков между двоюродными, троюродными и четвероюродными родственниками, а также между дядями, тетями и племянниками. Исключение допускается только в случаях отсутствия реального кровного родства между будущими супругами.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане подготовили законопроект, направленный на дальнейшее усиление защиты прав и свобод женщин и детей. Об этом сообщает Министерство юстиции.Документ устанавливает запрет на заключение брака между родственниками по боковой линии 2, 3 и 4 степени родства (между дядями и тетями и их племянниками, а также между двоюродными, троюродными и четвероюродными родственниками). Исключение составляют случаи, когда один из вступающих в брак является усыновленным пасынком или падчерицей, если усыновленный вступающий в брак фактически не является родственником 1, 2, 3 или 4 степени родства по отношению ко второму лицу, вступающему в брак.В случаях, связанных с беременностью или рождением ребенка, по заявлению лиц хоким района или города по месту государственной регистрации брака может снизить брачный возраст, но не более чем на 1 год.Также предлагается установить штраф за фактическое вступление в брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, если ранее за такое же нарушение уже применялись административные меры.Так, за повторное аналогичное правонарушение вводится наказание в виде: Действующее законодательство за аналогичное преступление предусматривает штраф от 20 до 30 базовых расчетных величин (от 8 млн 240 тыс. до 12 млн 360 тыс. сумов) или обязательные общественные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы сроком до одного года.

