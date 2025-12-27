https://uz.sputniknews.ru/20251227/uzbekistan-planiruyut-ujestochit-otvetstvennost-za-rannie-rodstvennye-braki-54500850.html
В Узбекистане планируют ужесточить наказание за ранние и родственные браки
В Узбекистане планируют ужесточить наказание за ранние и родственные браки
Sputnik Узбекистан
Законопроект предусматривает запрет на заключение браков между двоюродными, троюродными и четвероюродными родственниками, а также между дядями, тетями и племянниками. Исключение допускается только в случаях отсутствия реального кровного родства между будущими супругами.
2025-12-27T16:34+0500
2025-12-27T16:34+0500
2025-12-27T17:21+0500
брак
узбекистан
законопроект
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0a/43820688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48c26bd56f16e94be781c0508fafc93a.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане подготовили законопроект, направленный на дальнейшее усиление защиты прав и свобод женщин и детей. Об этом сообщает Министерство юстиции.Документ устанавливает запрет на заключение брака между родственниками по боковой линии 2, 3 и 4 степени родства (между дядями и тетями и их племянниками, а также между двоюродными, троюродными и четвероюродными родственниками). Исключение составляют случаи, когда один из вступающих в брак является усыновленным пасынком или падчерицей, если усыновленный вступающий в брак фактически не является родственником 1, 2, 3 или 4 степени родства по отношению ко второму лицу, вступающему в брак.В случаях, связанных с беременностью или рождением ребенка, по заявлению лиц хоким района или города по месту государственной регистрации брака может снизить брачный возраст, но не более чем на 1 год.Также предлагается установить штраф за фактическое вступление в брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, если ранее за такое же нарушение уже применялись административные меры.Так, за повторное аналогичное правонарушение вводится наказание в виде: Действующее законодательство за аналогичное преступление предусматривает штраф от 20 до 30 базовых расчетных величин (от 8 млн 240 тыс. до 12 млн 360 тыс. сумов) или обязательные общественные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы сроком до одного года.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0a/43820688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75cf776c074df20ef533f5d10236d748.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ранние родственные браки узбекистан наказание
ранние родственные браки узбекистан наказание
В Узбекистане планируют ужесточить наказание за ранние и родственные браки
16:34 27.12.2025 (обновлено: 17:21 27.12.2025)
Законопроект предусматривает запрет на заключение браков между родственниками до четвертого колена, а также между дядями, тетями и племянниками. Исключение допускается только при отсутствии реального кровного родства между будущими супругами.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
В Узбекистане подготовили законопроект, направленный на дальнейшее усиление защиты прав и свобод женщин и детей. Об этом сообщает
Министерство юстиции.
Документ устанавливает запрет на заключение брака между родственниками по боковой линии 2, 3 и 4 степени родства (между дядями и тетями и их племянниками, а также между двоюродными, троюродными и четвероюродными родственниками).
Исключение составляют случаи, когда один из вступающих в брак является усыновленным пасынком или падчерицей, если усыновленный вступающий в брак фактически не является родственником 1, 2, 3 или 4 степени родства по отношению ко второму лицу, вступающему в брак.
В случаях, связанных с беременностью или рождением ребенка, по заявлению лиц хоким района или города по месту государственной регистрации брака может снизить брачный возраст, но не более чем на 1 год.
Также предлагается установить штраф за фактическое вступление в брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, если ранее за такое же нарушение уже применялись административные меры.
Так, за повторное аналогичное правонарушение вводится наказание в виде:
штрафа в размере от 50 до 100 БРВ (от 20 млн 600 тыс. до 41 млн 200 тыс. сумов);
обязательных общественных работ от 240 до 300 часов;
либо исправительных работ сроком до 2 лет.
Действующее законодательство за аналогичное преступление предусматривает штраф от 20 до 30 базовых расчетных величин (от 8 млн 240 тыс. до 12 млн 360 тыс. сумов) или обязательные общественные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы сроком до одного года.