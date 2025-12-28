https://uz.sputniknews.ru/20251228/arktika-jdet-rossii-predstoit-reshit-slojneyshuyu-zadachu-54509477.html

Арктика ждет: России предстоит решить сложнейшую задачу

Российская судоверфь "Звезда" впервые поставила заказчику уникальный танкер самого высокого ледового класса для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Это газовоз класса Arc7, получивший название "Алексей Косыгин".Реализовать амбиции России по росту экспорта СПГ до 100 миллионов тонн и занятию до 20 процентов мирового рынка этого вида топлива невозможно без увеличения флота подобных газовозов.Уникальность их состоит в том, что такие газовозы класса Arc7 никому в мире не нужны, кроме России. Просто потому, что только у России СПГ-заводы расположены в Арктическом регионе, и, чтобы вывозить оттуда газ, нельзя обойтись обычными газовозами — нужны именно специальные танкеры ледового класса. Точнее, российским компаниям требуется два вида танкеров, особенно в зимний период. Газовозы арктического класса вывозят СПГ в условиях сложной ледовой обстановки, доставляют его в незамерзающие порты, например Мурманск. Здесь газ перегружают на обычные газовозы, флот которых в мире большой, и уже обычные танкеры доставляют товар покупателю — в основном в Китай.Флот газовозов ледового класса малочислен. По сути, газовозы класса Arc7 есть только у России. "Новатэк" в свое время заказал первые 15 таких танкеров у южнокорейской судостроительной компании, которая именно под проект "Ямал СПГ" и создала газовозы этого типа. Потом Россия договорилась с Южной Кореей, что будет собирать подобные суда все-таки на собственной территории, а именно на дальневосточном заводе "Звезда". И наш завод получил заказ на 21 такой газовоз класса Arc7.И вот первый ледовый танкер поступил заказчику — "Совкомфлоту", который поможет вывозить больше СПГ подсанкционному заводу "Арктик СПГ — 2". На подходе два следующих газовоза: их обещают поставить в 2026 году. Это огромное достижение для России, которой для развития экспорта собственного СПГ и Северного морского пути критически важно иметь достаточный собственный флот газовозов ледового класса. Такие суда просто неоткуда больше брать, кроме как создавать для себя и под себя.Однако в этом заключается одна из серьезных проблем. Первая задача, которую России предстоит решить, — создать собственные технологии строительства именно крупнотоннажных СПГ-заводов. Мы умеем строить подобные заводы, но пока только малотоннажные. И вот вторая серьезная задача — научиться самостоятельно строить газовозы класса Arc7.С одной стороны, завод "Звезда" уже выпустил первый такой танкер, и на подходе два следующих. Но плохая новость в том, что созданы они были из южнокорейских судокомплектов, то есть речь идет не о полномасштабном импортозамещенном производстве, а об отверточной сборке.Более того, эти три танкера из 21 заказанного могут стать последними собранными на заводе "Звезда" из южнокорейских судокомплектов. Потому что Южная Корея успела до санкций поставить комплекты для сборки только для трех полноценных газовозов. Ныне эта лавочка закрыта. Сеул ничего не может поставлять с 2022 года. Более того, южнокорейская компания даже не может продать России шесть готовых газовозов класса Arc7. Они строились параллельно с заказом на "Звезде" еще до санкций, но когда были готовы, то оказалось уже поздно. Стороны даже пытались провести сделку купли-продажи через третью компанию из ОАЭ, но наткнулись на новые санкции.В итоге эти шесть газовозов класса Arc7 так и зависли в Южной Корее. Они никому не нужны, кроме России, поэтому и найти другого покупателя на них невозможно. Эксплуатировать такие — более дорогие и высокотехнологичные — танкеры в обычных водах экономически просто нецелесообразно. Да и дефицита обычных танкеров на мировом рынке нет.Поэтому если после достижения мирных соглашений санкционные ограничения будут хотя бы частично сняты, то велика вероятность разблокировки сделки именно по этим шести танкерам.Однако для России важнейшей задачей все-таки станет создание и производство собственных газовозов. Это непростая задача: даже танкеры для перевозки нефти — куда более легкая история, и у России с этим нет проблем. Ледовый класс для нашей страны тем более не проблема, ведь мы лидеры в строительстве ледоколов, в том числе атомных. Так что школа и компетенции у нас огромные.Тогда в чем же основная сложность при создании газовозов ледового класса? В том, что нужно заполучить уникальную технологию мембраны, которая используется для создания СПГ-хранилищ на газовозах. Без этой технологии невозможно перевозить сжиженный природный газ при низких температурах. Мембрана же поддерживает изоляцию.Пока у России нет собственных технологий создания крупнотоннажных СПГ-заводов и технологии мембраны для создания собственных газовозов ледового класса, планы по завоеванию 20 процентов мирового рынка приходится откладывать. Изначально цель по ежегодному объему производства СПГ в 100 миллионов тонн ставилась властями на 2030-й. Теперь ее достижение откладывается на неопределенный срок, недавно заявил вице-премьер Александр Новак. Однако сделать рывок России вполне под силу — наше технологическое чудо в авиапроме служит тому доказательством.

