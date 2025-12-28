https://uz.sputniknews.ru/20251228/eaes-torgovlya-s-tretimi-stranami--odno-iz-klyuchevyx-napravleniy-deyatelnosti-soyuza-54511710.html
ЕАЭС: торговля с третьими странами — одно из ключевых направлений деятельности Союза
Очень важной задачей с точки зрения развития внешнеторговых отношений стран ЕАЭС представляется выстраивание диалога с международными организациями. 28.12.2025, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Торговля с третьими странами является одним из ключевых направлений деятельности ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Она позволяет расширять рынки сбыта для товаров, произведенных в Союзе, привлекать инвестиции, укреплять позиции евразийского интеграционного объединения на мировой арене через заключение соглашений о свободной торговле.Очень важной задачей с точки зрения развития внешнеторговых отношений стран ЕАЭС представляется выстраивание диалога с международными организациями.Итоги 2025 года в этой сфере подвел замдиректора Департамента торговой политики ЕЭК Константин Бегиджанов.Бегиджанов также сообщил о работе по формированию материалов, относящихся к вопросам наднационального регулирования в целях представления в рамках обзора торговой политики России в ВТО в предстоящем году.“И из таких ключевых событий уходящего года я бы отметил 16-ю сессию Министерской конференции ООН по торговле и развитию в Женеве, где наша делегация тоже приняла участие. И как раз в рамках общих прений был поднят вопрос роста числа односторонних и дискриминационных торговых ограничений, имеющих такой политизированный и антиконкурентный характер, которые усиливают риски конечно же не только экономические, но и социальные и гуманитарные. Вот в этом контексте мы выступили с призывом к ЮНКТАД продолжить работу по анализу и такой всесторонней оценке влияния односторонних ограничительных мер на торговлю и развитие, потому что такая беспристрастная оценка является существенной для работы ЕЭК”, — отметил он.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Торговля с третьими странами является одним из ключевых направлений деятельности ЕАЭС, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Она позволяет расширять рынки сбыта для товаров, произведенных в Союзе, привлекать инвестиции, укреплять позиции евразийского интеграционного объединения на мировой арене через заключение соглашений о свободной торговле.
Очень важной задачей с точки зрения развития внешнеторговых отношений стран ЕАЭС представляется выстраивание диалога с международными организациями.
Итоги 2025 года в этой сфере подвел замдиректора Департамента торговой политики ЕЭК Константин Бегиджанов.
“В рамках взаимодействия с международными организациями я бы отметил несколько аспектов. По направлению всемирной торговой организации: была проведена комплексная работа по подготовке фактологической презентации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран в полном соответствии с техническими требованиями ВТО”, — сказал он.
Бегиджанов также сообщил о работе по формированию материалов, относящихся к вопросам наднационального регулирования в целях представления в рамках обзора торговой политики России в ВТО в предстоящем году.
“И из таких ключевых событий уходящего года я бы отметил 16-ю сессию Министерской конференции ООН по торговле и развитию в Женеве, где наша делегация тоже приняла участие. И как раз в рамках общих прений был поднят вопрос роста числа односторонних и дискриминационных торговых ограничений, имеющих такой политизированный и антиконкурентный характер, которые усиливают риски конечно же не только экономические, но и социальные и гуманитарные. Вот в этом контексте мы выступили с призывом к ЮНКТАД продолжить работу по анализу и такой всесторонней оценке влияния односторонних ограничительных мер на торговлю и развитие, потому что такая беспристрастная оценка является существенной для работы ЕЭК”, — отметил он.