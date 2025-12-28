https://uz.sputniknews.ru/20251228/eaes-torgovlya-s-tretimi-stranami--odno-iz-klyuchevyx-napravleniy-deyatelnosti-soyuza-54511710.html

ЕАЭС: торговля с третьими странами — одно из ключевых направлений деятельности Союза

ЕАЭС: торговля с третьими странами — одно из ключевых направлений деятельности Союза

Sputnik Узбекистан

Очень важной задачей с точки зрения развития внешнеторговых отношений стран ЕАЭС представляется выстраивание диалога с международными организациями. 28.12.2025, Sputnik Узбекистан

2025-12-28T14:40+0500

2025-12-28T14:40+0500

2025-12-28T14:40+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

торговля

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Торговля с третьими странами является одним из ключевых направлений деятельности ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Она позволяет расширять рынки сбыта для товаров, произведенных в Союзе, привлекать инвестиции, укреплять позиции евразийского интеграционного объединения на мировой арене через заключение соглашений о свободной торговле.Очень важной задачей с точки зрения развития внешнеторговых отношений стран ЕАЭС представляется выстраивание диалога с международными организациями.Итоги 2025 года в этой сфере подвел замдиректора Департамента торговой политики ЕЭК Константин Бегиджанов.Бегиджанов также сообщил о работе по формированию материалов, относящихся к вопросам наднационального регулирования в целях представления в рамках обзора торговой политики России в ВТО в предстоящем году.“И из таких ключевых событий уходящего года я бы отметил 16-ю сессию Министерской конференции ООН по торговле и развитию в Женеве, где наша делегация тоже приняла участие. И как раз в рамках общих прений был поднят вопрос роста числа односторонних и дискриминационных торговых ограничений, имеющих такой политизированный и антиконкурентный характер, которые усиливают риски конечно же не только экономические, но и социальные и гуманитарные. Вот в этом контексте мы выступили с призывом к ЮНКТАД продолжить работу по анализу и такой всесторонней оценке влияния односторонних ограничительных мер на торговлю и развитие, потому что такая беспристрастная оценка является существенной для работы ЕЭК”, — отметил он.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, торговля