Путин: Российским войскам есть чем порадовать

Верховный Главнокомандующий РФ посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск (сил), где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск

2025-12-28T11:05+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54507694_0:66:1555:941_1920x0_80_0_0_fd25705c45c96623f7e750e42dfcee89.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Российским войскам есть чем порадовать, есть результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.Верховный Главнокомандующий РФ накануне посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск (сил), где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.Путин на совещании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по обстановке в зоне СВО. Тот сообщил, что ВС РФ ведут наступление на всех направлениях, ВСУ продолжают безуспешно пытаться его остановить.Также по сообщению Герасимова:Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. Группировка "Запад" ликвидирует заблокированную группировку ВСУ восточнее Купянска. Группировка "Днепр" наступает на запорожском направлении, освобожден Степногорск. Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, сообщил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин.Войска РФ выполняют указания по созданию зоны безопасности в Днепропетровской области, сообщил командующий группировкой "Центр".Герасимов, в свою очередь, отметил, что группировка "Север" продолжает выполнять задачи по созданию полосы безопасности.Командующий группировки войск Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Димитрова в ДНР войсками группировки "Центр", а также об освобождении ими населенных пунктов Вольное и Родинское. Силы группировки "Центр" развивают наступление в Днепропетровской области, сказал он, добавив, что элита вооруженных сил Украины бесславно несет потери.По словам Солодчука, ВСУ используют Гришино для сосредоточения резервов. ВС РФ проводят дозачистку городских кварталов Димитрова. Все задачи, которые стоят перед группировкой РФ "Центр", будут выполнены.Группировка "Восток" продолжает выполнять задачи на Запорожском направлении, сообщил командующий группировкой Андрей Иванаев.Вооруженные силы РФ выполняют все стоящие задачи в ходе специальной военной операции, отметил Владимир Путин.Глава РФ также отметил, что создание полосы безопасности идет хорошими темпами.Другие заявления российского лидера:

