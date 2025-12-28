Путин: Российским войскам есть чем порадовать
Верховный Главнокомандующий РФ посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск (сил), где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Российским войскам есть чем порадовать, есть результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что вам есть, что доложить, чем порадовать наших граждан. Есть результаты", — сказал он.
Путин на совещании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по обстановке в зоне СВО. Тот сообщил, что ВС РФ ведут наступление на всех направлениях, ВСУ продолжают безуспешно пытаться его остановить.
Также по сообщению Герасимова:
ВС РФ контролируют больше половины городской застройки Константиновки, в населенном пункте продолжаются уличные бои;
населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Приливка в Харьковской области перешли под контроль ВС РФ;
“Южная" группировка российских войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска в ДНР;
ВС РФ продолжат освобождать Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ о ходе выполнения боевых задач и освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. Группировка "Запад" ликвидирует заблокированную группировку ВСУ восточнее Купянска. Группировка "Днепр" наступает на запорожском направлении, освобожден Степногорск. Гуляйполе освободили к вечеру пятницы, сообщил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин.
Войска РФ выполняют указания по созданию зоны безопасности в Днепропетровской области, сообщил командующий группировкой "Центр".
Герасимов, в свою очередь, отметил, что группировка "Север" продолжает выполнять задачи по созданию полосы безопасности.
Командующий группировки войск Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Димитрова в ДНР войсками группировки "Центр", а также об освобождении ими населенных пунктов Вольное и Родинское. Силы группировки "Центр" развивают наступление в Днепропетровской области, сказал он, добавив, что элита вооруженных сил Украины бесславно несет потери.
По словам Солодчука, ВСУ используют Гришино для сосредоточения резервов. ВС РФ проводят дозачистку городских кварталов Димитрова. Все задачи, которые стоят перед группировкой РФ "Центр", будут выполнены.
Группировка "Восток" продолжает выполнять задачи на Запорожском направлении, сообщил командующий группировкой Андрей Иванаев.
Вооруженные силы РФ выполняют все стоящие задачи в ходе специальной военной операции, отметил Владимир Путин.
"Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом", — сказал он.
Глава РФ также отметил, что создание полосы безопасности идет хорошими темпами.
"Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности приграничных районов: в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
Путин отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ;
президент РФ отметил храбрость и мужество военнослужащих, освободивших Димитров, и поблагодарил освободителей Димитрова в ДНР;
Путин поблагодарил военнослужащих, участвовавших в освобождении Гуляйполя;
он назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом;
освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления;
контроль над Красноармейском и Димитровом в ДНР создает хорошие условия для полного освобождения региона;
он отметил высокие темпы наступления группировки "Восток" в Запорожской области, подчеркнув, что это происходит "практически на плечах противника";
Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну;
боевых действий не было бы, если бы киевские власти послушали Россию;
Россия пытается закончить войну, развернутую Киевом;
боевые действия были развернуты после госпереворота на Украине;
если Киев не желает мира, РФ решит задачи СВО вооруженным путем;
войска РФ наращивают давление на формирования ВСУ по всем направлениям;
Запад предлагает Киеву достойные условия для завершения конфликта, но киевский режим не спешит решить конфликт мирными средствами.