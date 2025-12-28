https://uz.sputniknews.ru/20251228/uzbekistan-voshel-v-troyku-gosudarstv-sng-s-samym-vysokim-rostom-vvp-za-10-mesyatsev-2025-54507071.html

Узбекистан вошел в тройку государств СНГ с самым высоким ростом ВВП за 10 месяцев 2025

Также республика продемонстрировала положительную динамику в показателях внешнеторгового оборота.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку государств СНГ с самым высоким ростом ВВП за 10 месяцев этого, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Об этом свидетельствуют основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе-октябре 2025-го.В странах Содружества продолжали расти промышленное производство, коммерческие грузоперевозки, а также оборот розничной торговли. В целом по СНГ за десять месяцев 2025 года объем продукции промышленности увеличился на 1,6% (в январе-октябре 2024 года – на 5%), коммерческих перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) – на 2,8% (на 6,5%), оборота розничной торговли – на 3,6% (на 8,2%).Оборот внешней торговли за первые 10 месяцев этого года снизился на 2%.При этом положительную динамику продемонстрировал Таджикистан (+21,7%), Узбекистан (+21,0%), Молдова (+13,5%), Азербайджан (+2,6%), отрицательную – Беларусь (-0,5%), Казахстан (-1,1%), Россия (-3,2%), Кыргызстан (-8,3%), Армения (-39,3%), добавили в пресс-службе.

