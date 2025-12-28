https://uz.sputniknews.ru/20251228/uzbekistantsy-vtoroe-mesto-na-turnire-po-tyajeloy-atletike-katar-54512736.html

Узбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре

Узбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре

Sputnik Узбекистан

Престижные соревнования в Дохе собрали сильнейших атлетов из почти 30 стран

2025-12-28T15:55+0500

2025-12-28T15:55+0500

2025-12-28T15:55+0500

спорт

узбекистан

турнир

тяжелая атлетика

катар

доха

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1c/54512572_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_bdd715c01d9e506979bc98b56a2b7ee9.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре, который завершился накануне, сообщает НОК.В ходе турнира представители республики завоевали 24 медали: 4 золотые, 15 серебряных и 5 бронзовых и по сумме набранных очков заняли второе место в общекомандном зачете. Сегодня, 28 декабря соотечественники вернулись в Ташкент.Всего в соревнованиях участвовали 234 атлета из 28 стран.

узбекистан

катар

доха

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанцы катар доха тяжелая атлетика турнир