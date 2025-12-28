https://uz.sputniknews.ru/20251228/uzbekistantsy-vtoroe-mesto-na-turnire-po-tyajeloy-atletike-katar-54512736.html
Узбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре
Престижные соревнования в Дохе собрали сильнейших атлетов из почти 30 стран
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре, который завершился накануне, сообщает НОК.В ходе турнира представители республики завоевали 24 медали: 4 золотые, 15 серебряных и 5 бронзовых и по сумме набранных очков заняли второе место в общекомандном зачете. Сегодня, 28 декабря соотечественники вернулись в Ташкент.Всего в соревнованиях участвовали 234 атлета из 28 стран.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Узбекистанцы заняли второе место на турнире по тяжелой атлетике в Катаре, который завершился накануне, сообщает
НОК.
“В Дохе (Катар) завершился международный турнир по тяжелой атлетике "10th Qatar Weightlifting Cup". В престижных соревнованиях, собравших сильнейших атлетов из почти 30 стран мира, сборная Узбекистана выступила успешно”, — говорится в сообщении.
В ходе турнира представители республики завоевали 24 медали: 4 золотые, 15 серебряных и 5 бронзовых и по сумме набранных очков заняли второе место в общекомандном зачете. Сегодня, 28 декабря соотечественники вернулись в Ташкент.
Всего в соревнованиях участвовали 234 атлета из 28 стран.