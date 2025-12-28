https://uz.sputniknews.ru/20251228/v-rossii-s-1-yanvarya-migranty-budut-sdavat-ekzameny-tolko-v-elektronnom-formate--54513529.html
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В России мигранты с 1 января 2026 года начнут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.В настоящее время проводят подготовительные мероприятия по обеспечению данной меры, призванной повысить прозрачность экзаменационной процедуры и минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.Возможность сдать экзамены есть сегодня в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ и за ее пределами.Контроль и надзор в сфере проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства осуществляет Рособрнадзор.
В России с 1 января мигранты будут сдавать экзамены только в электронном формате
Речь идет об экзамене по русскому языку, истории России и основам ее законодательства. Сейчас реализуют подготовительные мероприятия по обеспечению единого формата тестирования мигрантов.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
В России мигранты с 1 января 2026 года начнут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобрнауки РФ.
"С 1 января 2026 года … государственные учреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводят подготовительные мероприятия по обеспечению данной меры, призванной повысить прозрачность экзаменационной процедуры и минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.
"Изменениями предусмотрено также ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от ранее существовавшей практики размещения ответов на них в открытом доступе", — добавили в Минобнауки РФ.
Возможность сдать экзамены есть сегодня в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ и за ее пределами.
Контроль и надзор в сфере проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства осуществляет Рособрнадзор.