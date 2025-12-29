Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251229/k-100-letiyu-narodnoy-diplomatii-v-moskovskom-metro-nachal-kursirovat-tematicheskiy-poezd-54539557.html
К 100-летию народной дипломатии: в московском метро начал курсировать тематический поезд
К 100-летию народной дипломатии: в московском метро начал курсировать тематический поезд
Sputnik Узбекистан
Для оформления состава использовали уникальные архивные фотографии общественных деятелей и писателей, которые продвигали Россию на международном уровне
2025-12-29T17:00+0500
2025-12-29T17:00+0500
общество
дипломатические отношения
поезд
метро
москва
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54537917_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_31981d3de7bac26ec827e6b1c0bea577.jpg
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В московском метро запустили поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.Слоган поезда: "100 лет народной дипломатии — 100 лет народной истории".Для оформления состава использовали уникальные архивные фотографии общественных деятелей и писателей, которые продвигали Россию на международном уровне: Максима Горького, Льва Толстого, Владимира Маяковского, Агнии Барто, композитора Владимира Шостаковича, актера Чарли Чаплина, писателя Герберта Уэллса, драматурга Бернарда Шоу и других выдающихся личностей.В вагонах поезда пассажиры смогут узнать об основных этапах становления и развития общественной дипломатии: от 1920-годов прошлого века до нашего времени, а также познакомиться с историей Россотрудничества, его ключевыми функциями и достижениями, с тем, как Россия последовательно развивает сотрудничество в гуманитарной, культурной и образовательных сферах.“Мы постарались сделать такую хронологическую систему, когда ты переходишь по разным вагонам, можешь узнать о том, как великие деятели прошлого и настоящего поддерживали усилия по созданию объективного образа России за рубежом. Мы великая держава и нас должны знать в мире через культурные, научные связи и общественную дипломатию", — добавил Поликанов.
москва
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54537917_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_a9957bbc7978c886d598b9869b55cf23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
москва россия метро поезд народная дипломатия
москва россия метро поезд народная дипломатия

К 100-летию народной дипломатии: в московском метро начал курсировать тематический поезд

17:00 29.12.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Для оформления состава использовали уникальные архивные фотографии общественных деятелей и писателей, которые продвигали Россию на международном уровне.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В московском метро запустили поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2025
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Слоган поезда: "100 лет народной дипломатии — 100 лет народной истории".
"Для нас это знаменательное событие. Мы в этом году отмечаем 100 лет народной дипломатии, и мы очень благодарны Московскому метрополитену и "Трансмашхолдингу" за то, что они поддержали нашу инициативу запуска такого символического поезда. Люди смогут узнать больше о нашей деятельности, о том, зачем вообще Россия занимается международным гуманитарным и культурным сотрудничеством”, — отметил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
Для оформления состава использовали уникальные архивные фотографии общественных деятелей и писателей, которые продвигали Россию на международном уровне: Максима Горького, Льва Толстого, Владимира Маяковского, Агнии Барто, композитора Владимира Шостаковича, актера Чарли Чаплина, писателя Герберта Уэллса, драматурга Бернарда Шоу и других выдающихся личностей.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2025
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
В вагонах поезда пассажиры смогут узнать об основных этапах становления и развития общественной дипломатии: от 1920-годов прошлого века до нашего времени, а также познакомиться с историей Россотрудничества, его ключевыми функциями и достижениями, с тем, как Россия последовательно развивает сотрудничество в гуманитарной, культурной и образовательных сферах.
“Мы постарались сделать такую хронологическую систему, когда ты переходишь по разным вагонам, можешь узнать о том, как великие деятели прошлого и настоящего поддерживали усилия по созданию объективного образа России за рубежом. Мы великая держава и нас должны знать в мире через культурные, научные связи и общественную дипломатию", — добавил Поликанов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0