К 100-летию народной дипломатии: в московском метро начал курсировать тематический поезд

Для оформления состава использовали уникальные архивные фотографии общественных деятелей и писателей, которые продвигали Россию на международном уровне

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В московском метро запустили поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.Слоган поезда: "100 лет народной дипломатии — 100 лет народной истории".Для оформления состава использовали уникальные архивные фотографии общественных деятелей и писателей, которые продвигали Россию на международном уровне: Максима Горького, Льва Толстого, Владимира Маяковского, Агнии Барто, композитора Владимира Шостаковича, актера Чарли Чаплина, писателя Герберта Уэллса, драматурга Бернарда Шоу и других выдающихся личностей.В вагонах поезда пассажиры смогут узнать об основных этапах становления и развития общественной дипломатии: от 1920-годов прошлого века до нашего времени, а также познакомиться с историей Россотрудничества, его ключевыми функциями и достижениями, с тем, как Россия последовательно развивает сотрудничество в гуманитарной, культурной и образовательных сферах.“Мы постарались сделать такую хронологическую систему, когда ты переходишь по разным вагонам, можешь узнать о том, как великие деятели прошлого и настоящего поддерживали усилия по созданию объективного образа России за рубежом. Мы великая держава и нас должны знать в мире через культурные, научные связи и общественную дипломатию", — добавил Поликанов.

