Оливье на столе и надежда в сердце: как узбекистанцы готовятся к Новому году
18:30 29.12.2025 (обновлено: 18:38 29.12.2025)
Опросы показали, что для узбекистанцев Новый год остается не только временем праздничных традиций, но и поводом остановиться, провести время с близкими и с надеждой посмотреть в будущее.
В преддверии Нового года корреспонденты Sputnik вышли на улицы Ташкента и пообщались с прохожими, чтобы узнать, как они готовятся к празднику и с какими чувствами его встречают.
Мы задали два вопроса: что будет на новогоднем столе и с чем у людей ассоциируется Новый год.
Говоря о праздничном меню, участники опроса чаще всего вспоминали традиционные блюда — оливье и сельдь под шубой. Также в ответах звучали холодец, плов, шашлык, нарын, домашняя выпечка и торты. Одни респонденты предпочитают придерживаться привычного новогоднего меню, другие стараются добавить что-то новое, а для тех, кто планирует встречать праздник в гостях у родных и близких, какие-то блюда могут стать сюрпризом.
Не менее разнообразными оказались и ассоциации с самим праздником. Для многих Новый год — это семейный уют, накрытый стол, мандарины, теплый плед и любимые новогодние фильмы. Вместе с тем, люди говорили о новых планах, надеждах на перемены и ощущении обновления, которое традиционно связывают с началом года.
Оба вопроса показали, что для узбекистанцев Новый год остается не только временем праздничных традиций, но и поводом остановиться, провести время с близкими и с надеждой посмотреть в будущее.
Искренние ответы и новогоднее настроение — в видео Sputnik Узбекистан
