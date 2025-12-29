ЕЭК сообщила, когда заработает тарифная льгота на ввоз электромобилей в ряд стран ЕАЭС

https://uz.sputniknews.ru/20251229/kogda-zarabotaet-tarifnaya-lgota-na-vvoz-elektromobiley-v-ryad-stran-eaeu-54529923.html

С этой же даты вступят в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.Тарифная льгота на ввоз электромобилей в Армению, Беларусь и Кыргызстан заработает с 22 января 2026 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.С этой же даты вступают в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств: Решение Совета ЕЭК от 23 декабря 2025 года № 110 и Решение Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года № 81, добавили в пресс-службе.

