https://uz.sputniknews.ru/20251229/kogda-zarabotaet-tarifnaya-lgota-na-vvoz-elektromobiley-v-ryad-stran-eaeu-54529923.html
ЕЭК сообщила, когда заработает тарифная льгота на ввоз электромобилей в ряд стран ЕАЭС
ЕЭК сообщила, когда заработает тарифная льгота на ввоз электромобилей в ряд стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
С этой же даты вступят в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств
2025-12-29T16:00+0500
2025-12-29T16:00+0500
2025-12-29T16:00+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
тарифы
льготы
армения
беларусь
кыргызстан
электромобиль
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.Тарифная льгота на ввоз электромобилей в Армению, Беларусь и Кыргызстан заработает с 22 января 2026 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.С этой же даты вступают в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств: Решение Совета ЕЭК от 23 декабря 2025 года № 110 и Решение Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года № 81, добавили в пресс-службе.
армения
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк еаэс тарифы льготы ввоз электромобили еаэс
еэк еаэс тарифы льготы ввоз электромобили еаэс
ЕЭК сообщила, когда заработает тарифная льгота на ввоз электромобилей в ряд стран ЕАЭС
С этой же даты вступят в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik
.Тарифная льгота на ввоз электромобилей в Армению, Беларусь и Кыргызстан заработает с 22 января 2026 года, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 года № 111 о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026 году, заработает с 22 января”, — говорится в сообщении.
С этой же даты вступают в силу акты Комиссии о внесении изменений в ТН ВЭД Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов транспортных средств: Решение Совета ЕЭК от 23 декабря 2025 года № 110 и Решение Коллегии ЕЭК от 23 сентября 2025 года № 81, добавили в пресс-службе.