Новогодние автобусы запустили в Ташкенте — видео
Они будут радовать жителей и гостей столицы все новогодние дни. Это инициатива руководства ассоциации "Тошшахартрансхизмат" и межведомственного штаба при Минтрансе
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54534745_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57ae7b3ccc2cb69794eb3774363c62ec.png
В Ташкенте запустили новогодние автобусы — яркие, красивые, праздничные. В них повсюду развесили светодиодные гирлянды и шарики, красиво разукрасили окна и мишурой — поручни , установили елочку за лобовым стеклом. За рулем — водитель в костюме Деда Мороза.Все это — инициатива руководства ассоциации "Тошшахартрансхизмат" и межведомственного штаба при министерстве транспорта. Акцию поддержали автобусные парки города.Добрая традиция украшать автобусы и радовать пассажиров существует не первый год. А для самых маленьких подготовили подарки.Праздничное настроение пассажирам автобусы будут дарить все новогодние дни.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Новогодние автобусы запустили в Ташкенте — видео
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.