https://uz.sputniknews.ru/20251229/novogodnie-avtobusy-zapustili-v-tashkente-54529199.html

Новогодние автобусы запустили в Ташкенте — видео

Новогодние автобусы запустили в Ташкенте — видео

Sputnik Узбекистан

Они будут радовать жителей и гостей столицы все новогодние дни. Это инициатива руководства ассоциации "Тошшахартрансхизмат" и межведомственного штаба при Минтрансе

2025-12-29T17:45+0500

2025-12-29T17:45+0500

2025-12-29T17:45+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

новый год

автобусы

пассажиры

праздник

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54534745_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57ae7b3ccc2cb69794eb3774363c62ec.png

В Ташкенте запустили новогодние автобусы — яркие, красивые, праздничные. В них повсюду развесили светодиодные гирлянды и шарики, красиво разукрасили окна и мишурой — поручни , установили елочку за лобовым стеклом. За рулем — водитель в костюме Деда Мороза.Все это — инициатива руководства ассоциации "Тошшахартрансхизмат" и межведомственного штаба при министерстве транспорта. Акцию поддержали автобусные парки города.Добрая традиция украшать автобусы и радовать пассажиров существует не первый год. А для самых маленьких подготовили подарки.Праздничное настроение пассажирам автобусы будут дарить все новогодние дни.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

новый год автобусы ташкент