В театре "Ильхом" открылась выставка "Окно идентичности". Проект художников Хуршеда Халилова и Исомиддина Эшонкулова исследует тему самоопределения через диалог внешнего мира и внутреннего "Я".
"Окно идентичности": диалог внешнего и внутреннего — фото

19:00 29.12.2025
Проект художников Хуршеда Халилова и Исомиддина Эшонкулова исследует тему самоопределения через диалог внешнего мира и внутреннего "я".
В ташкентском театре "Ильхом" проходит выставка "Окно идентичности" — совместный проект художников Хуршеда Халилова и Исомиддина Эшонкулова. Экспозиция объединяет два художественных языка и два направления движения — вовне и внутрь, предлагая зрителю задуматься о том, как формируется идентичность современного человека.
Работы Хуршеда Халилова обращены к опыту созерцания пространства и света. Его живопись строится на тонком психологическом переживании формы, тишины и движения. Архитектурные структуры, цветовые плоскости и свет у Халилова становятся метафорами внутреннего поиска, дыхания и осознанного присутствия. Свет здесь выступает не просто визуальным элементом, а самостоятельным языком, выражающим состояние сознания и духовного пути.
Исомиддин Эшонкулов, напротив, предлагает движение внутрь человеческого сознания. Его сюрреалистические композиции насыщены символами, культурными кодами и эмоциональными слоями. Художник создает "внутренние пейзажи", где сталкиваются память, фантазия, мифология и философские вопросы человеческого существования. Его визуальный язык многослоен, драматичен и полон внутреннего напряжения.
"Идентичность предстает здесь не как фиксированное определение, а как живая, изменчивая форма, рождающаяся на пересечении внешнего созерцания и внутренних лабиринтов сознания", — говорит основатель и директор галереи Bonum Factum арт-площадки современного искусства Шахноза Каримбабаева.

Название выставки "Окно идентичности" становится ключевой метафорой проекта: точкой пересечения внешнего и внутреннего. Это пространство диалога, где зритель становится активным участником процесса самопознания. Здесь идентичность предстает не как фиксированное определение, а как живая, изменчивая форма, зависящая от взгляда и контекста.
Выставка "Окно идентичности" открыта с 11 до 18.00 до 19 января в выставочном пространстве театра "Ильхом". Вход на выставку свободный.
0