"Окно идентичности": диалог внешнего и внутреннего — фото
Проект художников Хуршеда Халилова и Исомиддина Эшонкулова исследует тему самоопределения через диалог внешнего мира и внутреннего "я".
В ташкентском театре "Ильхом" проходит выставка "Окно идентичности" — совместный проект художников Хуршеда Халилова и Исомиддина Эшонкулова. Экспозиция объединяет два художественных языка и два направления движения — вовне и внутрь, предлагая зрителю задуматься о том, как формируется идентичность современного человека.
Работы Хуршеда Халилова обращены к опыту созерцания пространства и света. Его живопись строится на тонком психологическом переживании формы, тишины и движения. Архитектурные структуры, цветовые плоскости и свет у Халилова становятся метафорами внутреннего поиска, дыхания и осознанного присутствия. Свет здесь выступает не просто визуальным элементом, а самостоятельным языком, выражающим состояние сознания и духовного пути.
Исомиддин Эшонкулов, напротив, предлагает движение внутрь человеческого сознания. Его сюрреалистические композиции насыщены символами, культурными кодами и эмоциональными слоями. Художник создает "внутренние пейзажи", где сталкиваются память, фантазия, мифология и философские вопросы человеческого существования. Его визуальный язык многослоен, драматичен и полон внутреннего напряжения.
Работы Исомиддина Эшонкулова
Работы Исомиддина Эшонкулова
Художник Хуршед Халилов
Художник Хуршед Халилов
Художник Исомиддин Эшонкулов
Художник Исомиддин Эшонкулов
Работы Хуршеда Халилова
Работы Хуршеда Халилова
"Идентичность предстает здесь не как фиксированное определение, а как живая, изменчивая форма, рождающаяся на пересечении внешнего созерцания и внутренних лабиринтов сознания", — говорит основатель и директор галереи Bonum Factum арт-площадки современного искусства Шахноза Каримбабаева.
Название выставки "Окно идентичности" становится ключевой метафорой проекта: точкой пересечения внешнего и внутреннего. Это пространство диалога, где зритель становится активным участником процесса самопознания. Здесь идентичность предстает не как фиксированное определение, а как живая, изменчивая форма, зависящая от взгляда и контекста.
Выставка "Окно идентичности" открыта с 11 до 18.00 до 19 января в выставочном пространстве театра "Ильхом". Вход на выставку свободный.