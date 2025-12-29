https://uz.sputniknews.ru/20251229/putin-i-tramp-pogovorili-po-telefonu--kommentariy-ushakova-54519765.html

Путин и Трамп поговорили по телефону — комментарий Ушакова

Путин и Трамп поговорили по телефону — комментарий Ушакова

Sputnik Узбекистан

Разговор организован по инициативе Президента США, который хотел обсудить с российским коллегой нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования

2025-12-29T10:55+0500

2025-12-29T10:55+0500

2025-12-29T10:55+0500

политика

в мире

россия

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

сша

телефонный разговор

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54134297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e14a9495137825feea866e32a209a29.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Помощник Президента России Юрий Ушаков прокомментировал итоги телефонного разговора главы РФ Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.По словам Ушакова, разговор был организован по инициативе лидера США, который хотел обсудить с главой РФ нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования.Главное из комментария Ушакова:Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома. Предыдущая и самая продолжительная беседа двух лидеров состоялась 16 октября. Тогда они акцентировали внимание на вопросах украинского кризиса. Президент РФ подчеркнул приверженность Москвы дипломатическому пути урегулирования.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин дональд трамп телефонный разговор россия сша украинский конфликт урегулирование