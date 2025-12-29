Путин и Трамп поговорили по телефону — комментарий Ушакова
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
Подписаться
Разговор организован по инициативе Президента США, который хотел обсудить с российским коллегой нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Помощник Президента России Юрий Ушаков прокомментировал итоги телефонного разговора главы РФ Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам Ушакова, разговор был организован по инициативе лидера США, который хотел обсудить с главой РФ нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования.
Главное из комментария Ушакова:
разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта;
президенты обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран;
Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность и подробные аргументы Путина по принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже, и многочисленных контактов представителей двух администраций;
“Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу”, — сказал Ушаков.
это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая;
президент США настойчиво проводил мысль, что нужно, как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной, признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным;
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации;
Путин согласился с предложением американского лидера продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: одна будет заниматься вопросами безопасности, вторая — экономики;
Президенты условились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.
Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома. Предыдущая и самая продолжительная беседа двух лидеров состоялась 16 октября. Тогда они акцентировали внимание на вопросах украинского кризиса. Президент РФ подчеркнул приверженность Москвы дипломатическому пути урегулирования.