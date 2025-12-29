Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российская армия освободила населенный пункт Диброва в ДНР
СВО: российская армия освободила населенный пункт Диброва в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад"
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Диброва в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".Также они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики.На Купянском направлении в течение суток подразделения 6-й армии отразили две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Ими уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники, добавили в Минобороны РФ.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" противник потерял:
СВО: российская армия освободила населенный пункт Диброва в ДНР

15:02 29.12.2025 (обновлено: 15:46 29.12.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Диброва в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".
“Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики.
На Купянском направлении в течение суток подразделения 6-й армии отразили две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Ими уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники, добавили в Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" противник потерял:
более 210 военнослужащих;
пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину "Iveco" итальянского производства и бронетранспортер "Senator" канадского производства;
21 пикап;
пять складов боеприпасов.
