По данным Национального комитета РУз по статистике, за первые 11 месяцев 2025 года за границу с туристическими целями выехали почти 7 млн граждан республики
Топ-5: куда чаще всего едут туристы из Узбекистана — инфографика
Среди стран, куда чаще всего выезжали граждане Узбекистана с туристическими целями в январе–ноябре этого года, лидирует соседний Кыргызстан.
По данным Национального комитета РУз по статистике, за первые 11 месяцев 2025-го за границу с туристическими целями выехали почти 7 млн граждан республики.
По сравнению с соответствующим прошлогодним периодом их число увеличилось почти на 1,3 млн человек или на 23%.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.