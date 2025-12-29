https://uz.sputniknews.ru/20251229/uzbekistan-i-vetnamskaya-korporatsiya-dogovorilis-razvivat-investsotrudnichestvo-54517654.html
Узбекистан и вьетнамская корпорация договорились развивать инвестсотрудничество
Узбекистан и вьетнамская корпорация договорились развивать инвестсотрудничество
По мнению вьетнамской стороны, Узбекистан является одним из наиболее перспективных государств Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан и ведущая вьетнамская корпорация "Vingroup" договорились развивать инвестиционное сотрудничество, сообщает ИА "Дунё".В соответствии с ним, стороны будут развивать стратегическое сотрудничество по инвестпроектам, соответствующим ключевым направлениям социально-экономического развития РУз.Корпорация "Vingroup" выразила готовность взаимодействовать в сфере градостроительства, включая реализацию проектов по возведению современных жилых комплексов, гостиниц, бизнес-центров и торгово-развлекательных объектов.Кроме того, достигнута договоренность изучить возможности партнерства в области "зеленой" трансформации, устойчивого транспорта и развития современных сервисных систем.По мнению вице-президента и гендиректора корпорации "Нгуен Вьет Куанга, Узбекистан является одним из наиболее перспективных государств Центральной Азии, демонстрирующим устойчивый экономический рост и формирование благоприятной инвестиционной среды. Это открывает широкие возможности для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
Узбекистан и ведущая вьетнамская корпорация "Vingroup" договорились развивать инвестиционное сотрудничество, сообщает
ИА “Дунё”.
“Во вьетнамской столице Ханой состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и одной из ведущих корпораций Вьетнама "Vingroup". Документ направлен на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики Узбекистана и призван способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между Узбекистаном и Вьетнамом”, — говорится в сообщении.
В соответствии с ним, стороны будут развивать стратегическое сотрудничество по инвестпроектам, соответствующим ключевым направлениям социально-экономического развития РУз.
Корпорация "Vingroup" выразила готовность взаимодействовать в сфере градостроительства, включая реализацию проектов по возведению современных жилых комплексов, гостиниц, бизнес-центров и торгово-развлекательных объектов.
Кроме того, достигнута договоренность изучить возможности партнерства в области "зеленой" трансформации, устойчивого транспорта и развития современных сервисных систем.
По мнению вице-президента и гендиректора корпорации "Нгуен Вьет Куанга, Узбекистан является одним из наиболее перспективных государств Центральной Азии, демонстрирующим устойчивый экономический рост и формирование благоприятной инвестиционной среды. Это открывает широкие возможности для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.