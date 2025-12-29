https://uz.sputniknews.ru/20251229/uzbekistan-siriya-sotrudnichestvo-ekonomika-54526165.html

Федерация торговых палат Сирии: есть высокий интерес к продукции из Узбекистана

Стороны поддержали инициативу по установлению тесного сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран

2025-12-29T13:13+0500

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На сирийском рынке сохраняется высокий интерес к продукции из Узбекистана, отмечалось в ходе прошедших в Дамаске переговоров председателя ТПП РУз Даврона Вахабова, посла республики в Кувейте Аюбхона Юнусова с президентом Федерации торговых палат Сирии Алаа Омаром аль-Али и гендиректором Федерации Мухаммадом Омиром аль-Хомиси. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Узбекистана.Речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Сирией, а также налаживании прямых контактов между предпринимателями двух стран.По словам сирийской стороны, после длительного периода нестабильности страна возвращается к политике открытой экономики и уделяет особое внимание привлечению инвестиций и развитию промышленности.Участники встречи поддержали инициативу по установлению тесного сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран. Также узбекских предпринимателей пригласили участвовать в международной выставке "Damascus International Fair–63", которая пройдет в Дамаске на будущий год.Напомним, что 25 ноября этого года на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Самаркандской области Шавкат Мирзиёев сообщил, что с начала 2026-го Торгово-промышленная палата Узбекистана направит 3 торговых советника в Ирак и 2 — в Сирию.

