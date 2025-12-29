https://uz.sputniknews.ru/20251229/uzbekistan-siriya-sotrudnichestvo-ekonomika-54526165.html
Федерация торговых палат Сирии: есть высокий интерес к продукции из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны поддержали инициативу по установлению тесного сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран
2025-12-29T13:13+0500
2025-12-29T13:13+0500
2025-12-29T13:13+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1d/54526373_0:56:1536:920_1920x0_80_0_0_36f1a23771ef972c7817d58b37a353e3.png
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На сирийском рынке сохраняется высокий интерес к продукции из Узбекистана, отмечалось в ходе прошедших в Дамаске переговоров председателя ТПП РУз Даврона Вахабова, посла республики в Кувейте Аюбхона Юнусова с президентом Федерации торговых палат Сирии Алаа Омаром аль-Али и гендиректором Федерации Мухаммадом Омиром аль-Хомиси. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Узбекистана.Речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Сирией, а также налаживании прямых контактов между предпринимателями двух стран.По словам сирийской стороны, после длительного периода нестабильности страна возвращается к политике открытой экономики и уделяет особое внимание привлечению инвестиций и развитию промышленности.Участники встречи поддержали инициативу по установлению тесного сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран. Также узбекских предпринимателей пригласили участвовать в международной выставке "Damascus International Fair–63", которая пройдет в Дамаске на будущий год.Напомним, что 25 ноября этого года на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Самаркандской области Шавкат Мирзиёев сообщил, что с начала 2026-го Торгово-промышленная палата Узбекистана направит 3 торговых советника в Ирак и 2 — в Сирию.
узбекистан
сирия интерес продукция узбекистан сотрудничество тпп
Стороны поддержали инициативу по установлению тесного сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
На сирийском рынке сохраняется высокий интерес к продукции из Узбекистана, отмечалось в ходе прошедших в Дамаске переговоров председателя ТПП РУз Даврона Вахабова, посла республики в Кувейте Аюбхона Юнусова с президентом Федерации торговых палат Сирии Алаа Омаром аль-Али и гендиректором Федерации Мухаммадом Омиром аль-Хомиси. Об этом сообщает
пресс-служба ТПП Узбекистана.
Речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Сирией, а также налаживании прямых контактов между предпринимателями двух стран.
По словам сирийской стороны, после длительного периода нестабильности страна возвращается к политике открытой экономики и уделяет особое внимание привлечению инвестиций и развитию промышленности.
“Было подчеркнуто, что на сирийском рынке сохраняется высокий интерес к продукции из Узбекистана, в частности к электротехнической продукции, строительным материалам и товарам пищевой промышленности”, — говорится в сообщении.
Участники встречи поддержали инициативу по установлению тесного сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран. Также узбекских предпринимателей пригласили участвовать в международной выставке "Damascus International Fair–63", которая пройдет в Дамаске на будущий год.
“Кроме того, достигнута договоренность об организации в первом квартале 2026 года визита делегации крупных сирийских предпринимателей в Узбекистан, а также о проведении бизнес-форума и B2B-встреч”, — говорится в сообщении.
Напомним, что 25 ноября этого года на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Самаркандской области Шавкат Мирзиёев сообщил, что с начала 2026-го Торгово-промышленная палата Узбекистана направит 3 торговых советника в Ирак и 2 — в Сирию.