https://uz.sputniknews.ru/20251229/v-rossii-ustanovili-den-pamyati-jertv-genotsida-sovetskogo-naroda-54530460.html

В России установили День памяти жертв геноцида советского народа

В России установили День памяти жертв геноцида советского народа

Sputnik Узбекистан

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории

2025-12-29T16:35+0500

2025-12-29T16:35+0500

2025-12-29T16:47+0500

россия

общество

память

геноцид

великая отечественная война

указ

жертвы

владимир путин

история

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263350_0:213:2497:1618_1920x0_80_0_0_a022d9df84ba597d402218a442c7dbad.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В России 19 апреля стало Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов РФ.Проект закона внесла в Госдуму России группа депутатов в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.В пояснительной записке отмечалось, что увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также указано, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.Напомним, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв и потерь, которые выпали на долю советского народа.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия день память жертвы геноцид советский народ указ владимир путин противодействие фальсификация история