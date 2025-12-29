https://uz.sputniknews.ru/20251229/v-rossii-ustanovili-den-pamyati-jertv-genotsida-sovetskogo-naroda-54530460.html
В России установили День памяти жертв геноцида советского народа
В России установили День памяти жертв геноцида советского народа
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В России 19 апреля стало Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов РФ.Проект закона внесла в Госдуму России группа депутатов в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.В пояснительной записке отмечалось, что увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также указано, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.Напомним, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв и потерь, которые выпали на долю советского народа.
В России установили День памяти жертв геноцида советского народа
16:35 29.12.2025 (обновлено: 16:47 29.12.2025)
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В России 19 апреля стало Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ разместили на сайте
официального опубликования правовых актов РФ.
Проект закона внесла в Госдуму России группа депутатов в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости.
Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.
В пояснительной записке отмечалось, что увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также указано, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.
Напомним, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв и потерь, которые выпали на долю советского народа.