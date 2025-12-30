https://uz.sputniknews.ru/20251230/djizak-i-rostov-na-donu-mogut-stat-gorodami-pobratimami-54557974.html
Джизак и Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами
Джизак и Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами
Sputnik Узбекистан
Регионы Узбекистана и России планируют расширить сотрудничество. Для этого организуют визит делегации Джизакской области в Ростовскую область в 2026 году
2025-12-30T15:30+0500
2025-12-30T15:30+0500
2025-12-30T15:30+0500
политика
экономика
сельское хозяйство
узбекистан
джизак
россия
ростов-на-дону
города-побратимы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52257225_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_4934870c4c978fe2059537682cd23721.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Джизак и российский Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи дипломаты Узбекистана с замминистра экономического развития Ростовской области РФ Ольгой Попелнухой.Российская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с регионами Узбекистана в сфере сельского хозяйства. По ее мнению, схожесть климатических условий создает благоприятные предпосылки для обмена опытом и внедрения современных агротехнологий.Дипломаты подтвердили наличие широких возможностей для углубления взаимодействия в аграрной сфере, в том числе, по линии использования сельскохозяйственных земель, а также реализации совместных проектов в области селекции и семеноводства.Стороны отметили целесообразность продолжения практики взаимных бизнес-миссий и организации визитов предпринимателей с учетом взаимного интереса к ассортименту продукции.Также речь шла об организации в 2026 году ответного визита делегации Джизакской области в Ростовскую область. В этой связи По мнению российской стороны, это позволит придать дополнительный импульс развитию двусторонних связей.Напомним, что этим летом побратимские отношения установили Грозный и Бухара.
узбекистан
джизак
россия
ростов-на-дону
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52257225_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_859e01a27eb738c46b3b3de3406bb049.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия города-побратимы
узбекистан россия города-побратимы
Джизак и Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами
Регионы Узбекистана и России планируют расширить сотрудничество. Для этого организуют визит делегации Джизакской области в Ростовскую область в 2026 году.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
Джизак и российский Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи дипломаты Узбекистана с замминистра экономического развития Ростовской области РФ Ольгой Попелнухой.
Российская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с регионами Узбекистана в сфере сельского хозяйства. По ее мнению, схожесть климатических условий создает благоприятные предпосылки для обмена опытом и внедрения современных агротехнологий.
Дипломаты подтвердили наличие широких возможностей для углубления взаимодействия в аграрной сфере, в том числе, по линии использования сельскохозяйственных земель, а также реализации совместных проектов в области селекции и семеноводства.
Стороны отметили целесообразность продолжения практики взаимных бизнес-миссий и организации визитов предпринимателей с учетом взаимного интереса к ассортименту продукции.
"В рамках межрегионального взаимодействия также обсуждена возможность расширения сотрудничества между Джизакской и Ростовской областями, включая рассмотрение вопроса об установлении побратимских связей между городами Джизак и Ростов-на-Дону."
Также речь шла об организации в 2026 году ответного визита делегации Джизакской области в Ростовскую область. В этой связи По мнению российской стороны, это позволит придать дополнительный импульс развитию двусторонних связей.
Напомним, что этим летом побратимские отношения установили
Грозный и Бухара.