Джизак и Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами

Регионы Узбекистана и России планируют расширить сотрудничество. Для этого организуют визит делегации Джизакской области в Ростовскую область в 2026 году

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52257225_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_4934870c4c978fe2059537682cd23721.jpg

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Джизак и российский Ростов-на-Дону могут стать городами-побратимами, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи дипломаты Узбекистана с замминистра экономического развития Ростовской области РФ Ольгой Попелнухой.Российская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с регионами Узбекистана в сфере сельского хозяйства. По ее мнению, схожесть климатических условий создает благоприятные предпосылки для обмена опытом и внедрения современных агротехнологий.Дипломаты подтвердили наличие широких возможностей для углубления взаимодействия в аграрной сфере, в том числе, по линии использования сельскохозяйственных земель, а также реализации совместных проектов в области селекции и семеноводства.Стороны отметили целесообразность продолжения практики взаимных бизнес-миссий и организации визитов предпринимателей с учетом взаимного интереса к ассортименту продукции.Также речь шла об организации в 2026 году ответного визита делегации Джизакской области в Ростовскую область. В этой связи По мнению российской стороны, это позволит придать дополнительный импульс развитию двусторонних связей.Напомним, что этим летом побратимские отношения установили Грозный и Бухара.

