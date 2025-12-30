Отношения России и США нельзя сводить только к теме Украины — Лавров
Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости оценил сегодняшние дипломатические отношения Москвы и Вашингтона рассказал о том, как в РФ относятся к перспективе проведения выборов на Украине.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Отношения России и США нельзя сводить только к теме Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Для нас очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Наши государства — крупнейшие ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН — несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также стратегической стабильности", — сказал он.
Другие заявления Лаврова:
Россия и США едины в понимании важности регулярной "сверки часов" как по двусторонним вопросам, так и по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине;
вместе с тем этот процесс идет непросто. Количество "раздражителей" по-прежнему велико. Сейчас основные усилия переговорных команд МИДа и госдепартамента направлены на восстановление полноценного функционирования дипломатических миссий;
важно перейти к более значимым вопросам. Среди них — возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности.
"Американской стороне переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений. Однако в госдепартаменте США пока увязывают рассмотрение этих тем с отвлеченными политическими сюжетами. Работа будет продолжена", — сказал глава МИД РФ.
Также Лавров рассказал, имеется ли у Москвы план "Б" на случай, если президент США откажется от миротворческих усилий по Украине, а также о том, поставит ли гипотетический отказ США от посреднической роли по Украине крест на перспективах развития отношений Российской Федерации и США.
Он напомнил, что российская сторона неоднократно подчеркивала свою неизменную приверженность, в первую очередь, политико-дипломатическим способам урегулирования кризиса вокруг Украины. Сейчас администрация США ведет активную и ориентированную на результат посредническую работу в этом направлении.
Только в последние несколько дней состоялись важные телефонные разговоры президентов России и США по этой теме. Дональд Трамп буквально в ежедневном режиме предпринимает искренние и серьезные усилия по поиску путей урегулирования, старается не прогибаться под давлением, которое на него пытаются оказывать киевский режим и европейцы.
Рассчитываем, что американская сторона сможет и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, сказал Лавров. Принципиальная линия РФ остается неизменной. Стратегическая инициатива полностью у российской армии, и на Западе это понимают. Буквально на днях Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ и отвечая на вопросы в рамках "Прямой линии", вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты — предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами.
Дипломат также рассказал о том, как в РФ относятся к перспективе проведения выборов на Украине и обсуждают ли в контактах с США вопрос того, что на Украине должны состояться выборы в рамках урегулирования конфликта.
"Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли еще в мае 2024 года. Выборы на Украине должны состояться, как это предписано законодательством. Видим, что США придерживаются схожей точки зрения", — сказал Лавров.
Он отметил, что руководство в Киеве должно получить мандат на заключение мирных договоренностей. Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы.
"Нужно, наконец, дать украинскому народу возможность определить свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в России. При этом организация волеизъявления не должна использоваться как предлог для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ", — сказал Лавров.
Другие заявления министра иностранных дел РФ:
выборы — не самоцель. Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта;
следует восстановить те основы, на которых украинская государственность была признана Россией, другими участниками международного сообщества. Важно обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также прекратить военное освоение странами НАТО территории Украины;
необходимо гарантировать права и свободы русских и русскоязычных граждан, остановить гонения на каноническое православие;
Киев и его западные покровители должны признать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Наконец, предстоит сформировать систему гарантий безопасности. В этой связи в сентябре передали американцам соответствующее приглашение к диалогу. Убеждены, что отправной точкой для дискуссий могут стать проекты договоров, представленные нашей страной на рассмотрение Вашингтона и европейских столиц еще в декабре 2021 года. Очевидно, что любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности, закрепленном в консенсусных документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году", — резюмировал глава российского МИД.
Давайте не будем опережать события, сказал Лавров, отвечая на вопрос, что планирует предпринять Москва в случае отсутствия реакции со стороны Вашингтона на предложения России по его продлению.
"Давайте не будем опережать события. До истечения срока действия договора логично дать возможность американской стороне завершить всестороннее рассмотрение инициативы Президента России о сохранении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений", — сказал он.
Лавров добавил, что внятного ответа из Вашингтона ожидают не только в Москве. Большинство стран мира сейчас активно готовится к предстоящей весной 2026 года Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Очевидно, что их подходы будут в немалой степени зависеть от реакции США на инициативу России по "пост-ДСНВ".
"Имеем в виду тщательно отслеживать соответствующие шаги американской стороны, оценивая ситуацию комплексно – по совокупности происходящего в стратегической сфере. Готовы к любому развитию событий", — сообщил он.
Речь шла и о том, каким образом Москва ответит на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам шенгенских мультивиз.
По словам дипломата, ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из национальных интересов России. О принятых решениях будет своевременно объявлено.
Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет.
"Этот порядок применяется нами, несмотря на прекращение действия соглашения властями Евросоюза в 2022 году. Кроме того, граждане всех государств ЕС по-прежнему могут в упрощенном порядке посещать Россию с использованием единой электронной визы, которую можно оформлять неограниченное количество раз", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.