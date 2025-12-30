https://uz.sputniknews.ru/20251230/lavrov-intervyu-ria-novosti-rossiya-ssha-ukraina-54571358.html

Отношения России и США нельзя сводить только к теме Украины — Лавров

Отношения России и США нельзя сводить только к теме Украины — Лавров

Sputnik Узбекистан

Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости оценил сегодняшние дипломатические отношения Москвы и Вашингтона рассказал о том, как в РФ относятся к перспективе проведения выборов на Украине

2025-12-30T17:10+0500

2025-12-30T17:10+0500

2025-12-30T17:10+0500

сергей лавров

интервью

риа новости

сша

россия

украина

евросоюз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49516399_0:59:3223:1872_1920x0_80_0_0_af84ff0e74a995194ec98a36bf1f2aeb.jpg

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Отношения России и США нельзя сводить только к теме Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Другие заявления Лаврова:Также Лавров рассказал, имеется ли у Москвы план "Б" на случай, если президент США откажется от миротворческих усилий по Украине, а также о том, поставит ли гипотетический отказ США от посреднической роли по Украине крест на перспективах развития отношений Российской Федерации и США.Он напомнил, что российская сторона неоднократно подчеркивала свою неизменную приверженность, в первую очередь, политико-дипломатическим способам урегулирования кризиса вокруг Украины. Сейчас администрация США ведет активную и ориентированную на результат посредническую работу в этом направлении.Только в последние несколько дней состоялись важные телефонные разговоры президентов России и США по этой теме. Дональд Трамп буквально в ежедневном режиме предпринимает искренние и серьезные усилия по поиску путей урегулирования, старается не прогибаться под давлением, которое на него пытаются оказывать киевский режим и европейцы.Рассчитываем, что американская сторона сможет и далее придерживаться взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, сказал Лавров. Принципиальная линия РФ остается неизменной. Стратегическая инициатива полностью у российской армии, и на Западе это понимают. Буквально на днях Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ и отвечая на вопросы в рамках "Прямой линии", вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты — предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами.Дипломат также рассказал о том, как в РФ относятся к перспективе проведения выборов на Украине и обсуждают ли в контактах с США вопрос того, что на Украине должны состояться выборы в рамках урегулирования конфликта.Он отметил, что руководство в Киеве должно получить мандат на заключение мирных договоренностей. Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы.Другие заявления министра иностранных дел РФ:Давайте не будем опережать события, сказал Лавров, отвечая на вопрос, что планирует предпринять Москва в случае отсутствия реакции со стороны Вашингтона на предложения России по его продлению.Лавров добавил, что внятного ответа из Вашингтона ожидают не только в Москве. Большинство стран мира сейчас активно готовится к предстоящей весной 2026 года Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Очевидно, что их подходы будут в немалой степени зависеть от реакции США на инициативу России по "пост-ДСНВ".Речь шла и о том, каким образом Москва ответит на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам шенгенских мультивиз.По словам дипломата, ответ на этот очередной недружественный шаг прорабатывается, исходя из национальных интересов России. О принятых решениях будет своевременно объявлено.Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет."Этот порядок применяется нами, несмотря на прекращение действия соглашения властями Евросоюза в 2022 году. Кроме того, граждане всех государств ЕС по-прежнему могут в упрощенном порядке посещать Россию с использованием единой электронной визы, которую можно оформлять неограниченное количество раз", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сергей лавров отношения россия сша украина интервью риа новости