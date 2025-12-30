https://uz.sputniknews.ru/20251230/lavrov-podobnye-bezrassudnye-deystviya-kieva-ne-ostanutsya-bez-otveta-54548926.html

Лавров: Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа

Глава МИД РФ сделал заявление после попытки атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь с 28 декабря на 29 декабря

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53036008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e85e6c7ae438ce8891594424f4b668b.jpg

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости, комментируя атаки БПЛА Киева на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Другие заявления Сергея Лаврова:

