Лавров: Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа
Лавров: Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РФ сделал заявление после попытки атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь с 28 декабря на 29 декабря
2025-12-30T09:51+0500
2025-12-30T09:51+0500
2025-12-30T10:08+0500
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости, комментируя атаки БПЛА Киева на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
09:51 30.12.2025 (обновлено: 10:08 30.12.2025)
Глава МИД РФ сделал заявление после попытки атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь с 28 декабря на 29 декабря.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости, комментируя атаки БПЛА Киева на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области.
"Подобные безрассудные действия не останутся без ответа", — сказал он.
Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
"Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало", — сказал он.
Другие заявления Сергея Лаврова:
объекты и время для ответных ударов ВС РФ определены;
атака БПЛА киевского режима на резиденцию президента России была совершена в ходе интенсивных переговоров между РФ и США по урегулированию конфликта;
при этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США;
вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена.