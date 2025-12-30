https://uz.sputniknews.ru/20251230/pochemu-opasno-ostavlyat-gryaznuyu-posudu-v-rakovine-na-noch-54554338.html
Почему опасно оставлять грязную посуду в раковине на ночь
Почему опасно оставлять грязную посуду в раковине на ночь
Sputnik Узбекистан
В ходе исследования Кардиффского университета ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах.
2025-12-30T22:03+0500
2025-12-30T22:03+0500
2025-12-30T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
заболевания
бактерии
посуда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54554727_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_7a42dd2c577828c223a8a14b82857226.jpg
Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.По его словам, в кухонной мойке могут скапливаться различные нежелательные бактерии, в том числе фекальные кишечные палочки типа коли, патогены пищевого происхождения и даже бактерии с кожи.В ходе исследованию Кардиффского столичного университета ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах, и выяснили, что мойки содержат больше бактерий, чем другие участки.По данным Daily Mail, часто это также связано с подготовкой сырой пищи, включая мытье птицы. Наиболее распространены патогены E. coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.E. coli может быть смертельной, поскольку вызывает лихорадку, рвоту и диарею, а также связана с ростом случаев рака толстой кишки у людей младше 50 лет.Для того, чтобы снизить риск пищевого отравления, специалисты советуют использовать посудомоечную машину, так как более высокие температуры могут убить вредные микробы. Кроме того, нужно чаще менять губки для мытья посуды.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54554727_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42954510a74a17b78781cb24760f8763.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
опасность посуда раковина ночь кухня исследования
опасность посуда раковина ночь кухня исследования
Почему опасно оставлять грязную посуду в раковине на ночь
В ходе исследования Кардиффского университета ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах.
Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Daily Mail.
"Бактерии прекрасно размножаются во влажной и теплой среде, а именно такой становится ваша мойка, когда вы замачиваете посуду", — приводит газета слова доктора Брайана Лабуса, эксперта по общественному здоровью из Университета Невады.
По его словам, в кухонной мойке могут скапливаться различные нежелательные бактерии, в том числе фекальные кишечные палочки типа коли, патогены пищевого происхождения и даже бактерии с кожи.
В ходе исследованию Кардиффского столичного университета ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах, и выяснили, что мойки содержат больше бактерий, чем другие участки.
По данным Daily Mail, часто это также связано с подготовкой сырой пищи, включая мытье птицы. Наиболее распространены патогены E. coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.
E. coli может быть смертельной, поскольку вызывает лихорадку, рвоту и диарею, а также связана с ростом случаев рака толстой кишки у людей младше 50 лет.
Для того, чтобы снизить риск пищевого отравления, специалисты советуют использовать посудомоечную машину, так как более высокие температуры могут убить вредные микробы. Кроме того, нужно чаще менять губки для мытья посуды.