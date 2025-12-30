https://uz.sputniknews.ru/20251230/prazdnichnoe-nastroenie-v-tashkente-54569496.html

Праздничное настроение в Ташкенте: как город встречает Новый год

Праздничное настроение в Ташкенте: как город встречает Новый год

Праздничные мероприятия проходят практически в каждом районе столицы республики

До наступления Нового года осталось совсем немного времени. Праздничная атмосфера в столице Узбекистана ощущается повсюду. Улицы Ташкента, украшенные сверкающими огнями, площади с установленными на них новогодними елками дарят чудесные новогодние эмоции всем и каждому.В предновогодние дни традиционно совершается больше покупок: одни приобретают красиво упакованные подарки для детей, близких, друзей и любимых, другие же просто наслаждаются нарядными витринами магазинов.Улицы столицы украшают праздничные инсталляции, для жителей и гостей столицы подготовили интересные программы, концерты сюрпризы для детей и взрослых. Праздничные мероприятия проходят практически в каждом районе города. Главную елку Ташкента традиционно установили перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои.Площадь, на которой установлена елка, составляет 1,3 гектара, высота новогоднего дерева — 35 метров, а украшено оно 33 тыс. игрушек. Каждый вечер около главной елки организуют шоу и концертные программы. Праздничные мероприятия в столице продлятся до 10 января. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

