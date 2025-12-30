https://uz.sputniknews.ru/20251230/prazdnichnoe-nastroenie-v-tashkente-54569496.html
Праздничное настроение в Ташкенте: как город встречает Новый год
Праздничное настроение в Ташкенте: как город встречает Новый год
Sputnik Узбекистан
Праздничные мероприятия проходят практически в каждом районе столицы республики
2025-12-30T17:45+0500
2025-12-30T17:45+0500
2025-12-30T17:45+0500
новый год
ташкент
узбекистан
праздник
новогодняя елка
концерт
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54569308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc99105ebe05cf2f9fb41530d24cb715.jpg
До наступления Нового года осталось совсем немного времени. Праздничная атмосфера в столице Узбекистана ощущается повсюду. Улицы Ташкента, украшенные сверкающими огнями, площади с установленными на них новогодними елками дарят чудесные новогодние эмоции всем и каждому.В предновогодние дни традиционно совершается больше покупок: одни приобретают красиво упакованные подарки для детей, близких, друзей и любимых, другие же просто наслаждаются нарядными витринами магазинов.Улицы столицы украшают праздничные инсталляции, для жителей и гостей столицы подготовили интересные программы, концерты сюрпризы для детей и взрослых. Праздничные мероприятия проходят практически в каждом районе города. Главную елку Ташкента традиционно установили перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои.Площадь, на которой установлена елка, составляет 1,3 гектара, высота новогоднего дерева — 35 метров, а украшено оно 33 тыс. игрушек. Каждый вечер около главной елки организуют шоу и концертные программы. Праздничные мероприятия в столице продлятся до 10 января. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54569308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12f60fcb36c638efc77107182cd51f05.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новый год праздник ташкент настроение мероприятия
новый год праздник ташкент настроение мероприятия
Праздничное настроение в Ташкенте: как город встречает Новый год
Праздничные мероприятия проходят практически в каждом районе столицы республики.
До наступления Нового года осталось совсем немного времени. Праздничная атмосфера в столице Узбекистана ощущается повсюду. Улицы Ташкента, украшенные сверкающими огнями, площади с установленными на них новогодними елками дарят чудесные новогодние эмоции всем и каждому.
В предновогодние дни традиционно совершается больше покупок: одни приобретают красиво упакованные подарки для детей, близких, друзей и любимых, другие же просто наслаждаются нарядными витринами магазинов.
Улицы столицы украшают праздничные инсталляции, для жителей и гостей столицы подготовили интересные программы, концерты сюрпризы для детей и взрослых. Праздничные мероприятия проходят практически в каждом районе города. Главную елку Ташкента традиционно установили перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои.
Площадь, на которой установлена елка, составляет 1,3 гектара, высота новогоднего дерева — 35 метров, а украшено оно 33 тыс. игрушек. Каждый вечер около главной елки организуют шоу и концертные программы. Праздничные мероприятия в столице продлятся до 10 января.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.