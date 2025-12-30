https://uz.sputniknews.ru/20251230/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-novym-godom-54565787.html
Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом
Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом
Sputnik Узбекистан
Поздравительные послания главы РФ по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года получили также другие лидеры Центральной Азии.
2025-12-30T14:52+0500
2025-12-30T14:52+0500
2025-12-30T15:01+0500
политика
россия
президент рф
владимир путин
поздравление
новый год
шавкат мирзиёев
центральная азия
рождество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_b15d15cf710c5e8f8f29fbc58e3a6ee3.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.Поздравительные послания главы РФ по случаю Рождества и наступающего Нового 2026 года получили также другие лидеры Центральной Азии."Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", — говорится в сообщении.
россия
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_f98c5f773d403693fcb778fff6cfff48.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин шавкат мирзиёев поздравление новый год центральная азия
владимир путин шавкат мирзиёев поздравление новый год центральная азия
Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом
14:52 30.12.2025 (обновлено: 15:01 30.12.2025)
Поздравительные послания главы РФ по случаю Рождества и наступающего Нового 2026 года получили также другие лидеры Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом. Об этом сообщается на официальном сайте
Кремля.
Поздравительные послания главы РФ по случаю Рождества и наступающего Нового 2026 года получили также другие лидеры Центральной Азии.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", — говорится в сообщении.