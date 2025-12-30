https://uz.sputniknews.ru/20251230/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-novym-godom-54565787.html

Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом

Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом

Sputnik Узбекистан

Поздравительные послания главы РФ по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года получили также другие лидеры Центральной Азии.

2025-12-30T14:52+0500

2025-12-30T14:52+0500

2025-12-30T15:01+0500

политика

россия

президент рф

владимир путин

поздравление

новый год

шавкат мирзиёев

центральная азия

рождество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_b15d15cf710c5e8f8f29fbc58e3a6ee3.jpg

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.Поздравительные послания главы РФ по случаю Рождества и наступающего Нового 2026 года получили также другие лидеры Центральной Азии."Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", — говорится в сообщении.

россия

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин шавкат мирзиёев поздравление новый год центральная азия