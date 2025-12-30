Узбекистан
Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом
14:52 30.12.2025 (обновлено: 15:01 30.12.2025)
© Sputnik / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Поздравительные послания главы РФ по случаю Рождества и наступающего Нового 2026 года получили также другие лидеры Центральной Азии.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", — говорится в сообщении.
