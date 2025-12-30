Путин: Вооруженные силы России уверенно двигаются вперед
30.12.2025
Верховный Главнокомандующий ВС России провел совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне СВО.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации уверенно двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно — в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Другие заявления Владимира Путина в ходе совещания по ситуации в зоне СВО:
группировка войск "Центр" развивает наступление в направлении госграницы в ДНР;
группировка "Запад" работает эффективно;
"Южная" группировка работает уверенно и эффективно в зоне СВО;
группировка "Днепр" успешно решает поставленные задачи;
нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС РФ в Купянске;
подразделения ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения;
Путин поблагодарил всех российских военнослужащих на линии фронта в зоне СВО;
участники СВО выполняют боевые задачи на благо России;
Путин поручил военнослужащим продолжить выполнение задач СВО по плану Генштаба;
он назвал героев спецоперации примером служения Отечеству;
российские военные ежедневно проявляют мужество и героизм в зоне СВО;
освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей идет по плану;
группировка ВСУ, окруженная на берегу реки Оскол, постепенно тает;
Путин обратил внимание на успешную работу ВС РФ на Краснолиманском направлении;
он указал на перспективы полного освобождения Донбасса.
"Мы все прекрасно понимаем, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской, всей этой агломерацией, и овладения всем рубежом обороны противника, а также во взаимодействии с войсками "Запада" и "Центра" полностью освободить территорию Донбасса", — подчеркнул президент РФ.
Российский лидер поблагодарил российских военных за службу и поздравил с Новым годом.