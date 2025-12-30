https://uz.sputniknews.ru/20251230/putin-situatsiya-svo-soveschaniye-54560750.html

Путин: Вооруженные силы России уверенно двигаются вперед

Верховный Главнокомандующий ВС России провел совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне СВО.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации уверенно двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.Верховный Главнокомандующий ВС России провел совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне СВО.Другие заявления Владимира Путина в ходе совещания по ситуации в зоне СВО:Российский лидер поблагодарил российских военных за службу и поздравил с Новым годом.

