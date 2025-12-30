Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251230/putin-situatsiya-svo-soveschaniye-54560750.html
Путин: Вооруженные силы России уверенно двигаются вперед
Путин: Вооруженные силы России уверенно двигаются вперед
Sputnik Узбекистан
Верховный Главнокомандующий ВС России провел совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне СВО.
2025-12-30T14:29+0500
2025-12-30T15:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
безопасность
донбасс
россия
владимир путин
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54560565_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_88790c9a5e459189d36c70d4ecea2b78.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации уверенно двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.Верховный Главнокомандующий ВС России провел совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне СВО.Другие заявления Владимира Путина в ходе совещания по ситуации в зоне СВО:Российский лидер поблагодарил российских военных за службу и поздравил с Новым годом.
донбасс
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1e/54560565_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d4c1ccbbe2dd4d0489fc93d45120311.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин вооруженные силы россия сво
владимир путин вооруженные силы россия сво

Путин: Вооруженные силы России уверенно двигаются вперед

14:29 30.12.2025 (обновлено: 15:04 30.12.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2025
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Верховный Главнокомандующий ВС России провел совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне СВО.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации уверенно двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
Верховный Главнокомандующий ВС России провел совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и командующих группировками войск об актуальной обстановке в зоне СВО.
"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно — в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Другие заявления Владимира Путина в ходе совещания по ситуации в зоне СВО:
группировка войск "Центр" развивает наступление в направлении госграницы в ДНР;
группировка "Запад" работает эффективно;
"Южная" группировка работает уверенно и эффективно в зоне СВО;
группировка "Днепр" успешно решает поставленные задачи;
нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС РФ в Купянске;
подразделения ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения;
Путин поблагодарил всех российских военнослужащих на линии фронта в зоне СВО;
участники СВО выполняют боевые задачи на благо России;
Путин поручил военнослужащим продолжить выполнение задач СВО по плану Генштаба;
он назвал героев спецоперации примером служения Отечеству;
российские военные ежедневно проявляют мужество и героизм в зоне СВО;
ВС России уверенно двигаются вперед;
освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей идет по плану;
группировка ВСУ, окруженная на берегу реки Оскол, постепенно тает;
Путин обратил внимание на успешную работу ВС РФ на Краснолиманском направлении;
он указал на перспективы полного освобождения Донбасса.
"Мы все прекрасно понимаем, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской, всей этой агломерацией, и овладения всем рубежом обороны противника, а также во взаимодействии с войсками "Запада" и "Центра" полностью освободить территорию Донбасса", — подчеркнул президент РФ.
Российский лидер поблагодарил российских военных за службу и поздравил с Новым годом.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0