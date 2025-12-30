https://uz.sputniknews.ru/20251230/znakovyye-sobytiya-2025-goda-dlya-uzbekistana-54549590.html

Знаковые события 2025 года для Узбекистана

Выход сборной республики на Чемпионат мира по футболу, подписание Худжанской декларации, строительство АЭС и многое другое, чем гордились и из-за чего узбекистанцы радовались переживали, и чувствовали свою сопричастность к судьбе страны

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Уходящий год был для Узбекистана насыщенным событиями в самых разных сферах. Среди множества решений и инициатив Sputnik выделил ключевые моменты, которые наиболее заметно повлияли на развитие страны и сформировали повестку года.Исторический выход сборной Узбекистана на чемпионат мираГлавным спортивным событием года стал выход Узбекистана в финальную часть Чемпионат мира по футболу 2026 — впервые в истории национальной сборной.Ключевым матчем стала встреча 5 июня 2025 года с командой ОАЭ в Абу-Даби. Ничья со счетом 0:0 позволила сборной республики набрать 18 очков и обеспечила прямую путевку на мундиаль без участия в дополнительных стыковых матчах.Ранее Узбекистан семь раз принимал участие в отборочных циклах чемпионатов мира: с 1998 по 2022 год, однако каждый раз останавливался на стадии квалификации. В 2025 году страна стала первой в Центральной Азии, сумевшей пробиться в финальный турнир ЧМ.По итогам жеребьевки, прошедшей в Вашингтоне, сборная Узбекистана попала в группу K, где ее соперниками станут Португалия, Колумбия, а также победитель межконтинентального плей-офф. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и впервые состоится в расширенном формате с участием 48 команд.Договор о границах: шаг к устойчивости в регионеВ числе ключевых политических событий года — подписание и ратификация договора о точке стыка государственных границ между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.Историческое соглашение подписали 31 марта 2025 года в Худжанде президенты Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Документ юридически закрепил точку стыка границ трех государств в Ферганской долине — на пересечении Согдийской области Таджикистана, Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.В тот же день главы государств в онлайн-режиме приняли участие в открытии комплекса Дружбы — трехгранной стелы высотой 20 метров, установленной на месте стыка границ.Строительство АЭСВ 2025 году Узбекистан перешел от обсуждений к практической реализации одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в своей истории — строительству атомной электростанции. Работы развернули в Джизакской области на специально выбранной площадке, прошедшей комплексные инженерно-геологические и сейсмологические исследования. Уже в первый год активной фазы начали сооружение строительно-монтажной базы, городка для специалистов, а также выполнили земляные работы и подготовку котлованов под реакторные отделения сразу двух энергоблоков.По оценкам специалистов, запуск станции позволит существенно снизить нагрузку на газовую генерацию и обеспечить стабильное электроснабжение.Проект реализуют при участии Росатома, выступающего генеральным подрядчиком.Олимпийский городок в ТашкентеЗначимым событием 2025 года стало завершение основных работ по созданию Олимпийского городка в Ташкенте. Проект площадью более 100 гектаров и стоимостью около $290 млн реализуется как национальный центр подготовки олимпийских и паралимпийских сборных.На территории городка разместили велодром, стадион на 12 тыс. зрительских мест, Дворец водных видов спорта, комплексы для игровых видов спорта и единоборств, а также 15 открытых площадок для футбола, волейбола, тенниса, хоккея на траве и легкой атлетики. Практически завершили строительство общежития на 400 мест для паралимпийцев и Научно-практического центра спортивной медицины.Проект запущен в 2021 году и ориентирован на долгосрочное развитие спорта с учетом международных стандартов.Электронные рецепты: переход к цифровой медицинеВ 2025 году в Узбекистане обновили и расширили порядок внедрения системы "Электронный рецепт". В Ташкенте, в некоторых районах и городах страны электронный формат стал обязательным для ряда лекарственных средств, прежде всего антибиотиков и гормональных препаратов системного действия.Система предусматривает поэтапное расширение перечня препаратов, возможность дистанционного получения рецепта у семейного врача, а также оформление рецептов на 60-90 дней для пациентов с хроническими заболеваниями. В переходный период сохранили возможность выписывания бумажных рецептов в экстренных случаях.Сейчас к системе уже подключили более 150 государственных медицинских организаций, почти 1,5 тыс. аптек и значительную часть частных клиник столицы. Все врачи прошли соответствующее обучение.Запрет электронных сигарет и никотиновых системЕще одним решением года стал полный запрет оборота электронных сигарет и других систем доставки никотина. Закон запрещает их производство, хранение, продажу, а также ввоз и вывоз с территории страны. За нарушения в крупном размере или при повторных случаях предусмотрены штрафы от 300 до 500 базовых расчетных величин, исправительные работы, ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет. Закон предусматривает освобождение от ответственности в случае добровольной сдачи запрещенной продукции и признания вины.Автоспорт мирового уровняВ 2025 году Ташкент впервые стал площадкой для проведения мероприятий FIA — Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации и церемонии награждения FIA Awards.Церемония FIA Awards, прошедшая в столице, собрала ведущих гонщиков и команды, показавших лучшие результаты по итогам сезона в различных дисциплинах: от "Формулы-1" до ралли и картинга. На мероприятии представлены подлинные образцы автомобилей, завоевавших чемпионские титулы, что вызвало широкий интерес как у специалистов, так и у широкой публики.80-летие ПобедыВ 2025 году в Узбекистане 80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили серией масштабных мероприятий. В частности, в Ташкент из Москвы доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, прошла масштабная благотворительная акция "С Днем Победы, Ветеран!". Кроме того, на Парад Победы в Москве приехал Шавкат Мирзиёев, а парадный расчет Республики Узбекистан прошел по Красной площади.Конференция ЮНЕСКОВажным международным событием 2025 года для Узбекистана стало проведение в Самарканде 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Форум прошел с 30 октября по 13 ноября и впервые за 40 лет состоялся за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Выбор Самарканда в качестве площадки подчеркнул его историческую роль как центра межкультурного диалога. В конференции участвовали тысячи делегатов из почти 200 стран мира. Здесь же впервые вручили премию имени Аль-Бируни — первую в мире награду, посвященную этике в сфере искусственного интеллекта.Еще одним международным событием 2025 года для Узбекистана стало проведение в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Юбилейный форум, впервые прошедший в Центральной Азии, собрал парламентские делегации из более чем 170 стран мира. В центре обсуждений находилась роль парламентов в обеспечении устойчивого развития, социальной справедливости и укреплении международного сотрудничества.Кроме того, в Узбекистане состоялся ряд других значимых мероприятий: в Ташкенте открыли первый в Центральной Азии региональный офис Международного союза охраны природы (МСОП), в Самарканде прошло 20-е заседание COP20 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, а также первая Бухарская биеннале современного искусства, которая объединила художников из разных стран, превратив историческую часть Бухары в открытую площадку для диалога между традицией и современным искусством.

