Что узбекистанцы обещают себе под Новый год

Что узбекистанцы обещают себе под Новый год

Sputnik Узбекистан

Для тех, у кого в очередной раз не получилось начать новую жизнь с понедельника, всегда остается Новый год, а с ним и надежда, что данные себе обещания будут наконец выполнены

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Новый год — это всегда предвкушение. Надежда на то, что он будет лучше предыдущего. Об этом мы не перестаем мечтать в предпраздничной суете между цейтнотом на работе, покупками подарков близким и продумывании новогоднего меню.Трудно найти человека, который хоть раз бы не давал себе обещание под Новый год. Кто-то мечтает избавиться от вредной привычки, освоить новую профессию или регулярно заниматься спортом. Есть и те, кто всерьез намерен стать новой версией себя.Что обещают себе под Новый год узбекистанцы — в обзоре Sputnik.Хочется стабильности, автомобиля и квартиры, поделился менеджер по подбору персонала Артур.Пенсионерка Ольга, несмотря на то, что, как правило, ничего не планирует больше, чем за три дня, обещает себе похудеть в новом году.Замдиректора TEXNOPARK Узбекистан Наргиз обещает себе работать и доверять Вселенной, а еще жить по принципу "делай, что должно и будь что будет".Специалист по подбору персонала Зухро мечтает в новом году создать семью, сделав все, чтобы она была крепкой и счастливой.Та же цель и у руководителя отдела внутренних коммуникаций ведущей торговой сети республики Максима. Он обещает себе в 2026 жениться, и…обязательно сделать груминг собаке.Телеведущая Дильфуза обещает себе перейти к здоровому образу жизни и научиться быть по-настоящему внимательной к себе — с заботой о теле, мыслях и внутреннем балансе.Преподаватель учебного центра Нигора каждый год обещает себе больше гулять и ходить пешком, полюбить полезные привычки, записаться на йогу, не есть после 19.00 и жить более активно.Врач-онколог, клинический химиотерапевт Руслан рассказал, что он из тех людей, кто не обещает, а делает: этот Новый год он с женой, как и планировал, встретит у Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Своим коллегам-врачам он желает здоровья и возможности находиться там, где они нужны, а не там, где у них получится.Журналист Малика в новом году намерена наконец-то взяться за стопку книг, которые уже несколько месяцев кочуют по ее рабочему столу с неизменным обещанием "обязательно прочту". Особенно ту, что в начале декабря ей подарила заслуженная журналистка РФ Галина Сапожникова ("В каких кустах искать рояль"). Также она планирует записать младшего сына в футбольную секцию, найти хорошего педагога по немецкому языку для старшего сына, завершить ремонт дома и, главное, найти время для себя.Словом, в Новом году я хочу стать более внимательной к себе и дисциплинированной в своих стремлениях, говорит она.Выпускающий редактор интернет-сайта Ольга обещает себе не сдаваться, даже если ей будет трудно, замедлиться и наслаждаться моментом, а также перестать делать спонтанные покупки.Врач-гематолог Эльдор обещает себе отремонтировать дачу, которую строил его отец — известный кинорежиссер, получить профессорскую степень, подготовив для этого троих учеников. И еще — выступить с докладом на международной конференции, поделившись уникальным опытом Узбекистана по лечению лейкемии у беременных женщин. Применяемый в республике метод позволяет таким пациенткам родить здоровых малышей и выйти в ремиссию, поделился он.Напомним, что Новый год — не магическая кнопка перезагрузки, а удобная дата, чтобы начать делать чуть лучше, чем вчера.

