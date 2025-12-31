https://uz.sputniknews.ru/20251231/eaes-kogda-zavershat-registratsiyu-medizdeliy-po-natsionalnym-pravilam-54582410.html
ЕАЭС: когда завершат регистрацию медизделий по национальным правилам
ЕАЭС: когда завершат регистрацию медизделий по национальным правилам
Sputnik Узбекистан
Продление переходного периода, установленное Протоколом, позволит государствам ЕАЭС оптимизировать систему регистрации для перехода на единую регистрацию медизделий по правилам Союза
2025-12-31T12:13+0500
2025-12-31T12:13+0500
2025-12-31T12:13+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
регистрация
медицина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Регистрация медицинских изделий по национальным правилам завершится к 2028 году, сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ предусматривает возможность подачи до 31 декабря 2027 года заявлений об экспертизе и регистрации медизделий в порядке, предусмотренном правом Союза либо законодательством государства-члена.Ранее такая возможность была предусмотрена до 31 декабря 2025 года, и предполагалось, что с 1 января 2026-го регистрацию медицинских изделий будут осуществляться только в соответствии с правом Союза.Продление переходного периода, установленное Протоколом, позволит государствам ЕАЭС оптимизировать систему регистрации для перехода на единую регистрацию медизделий по правилам Союза, пояснили в пресс-службе.Протокол начинают временно применять по истечении 10 дней с даты его подписания. Он вступает в силу с даты получения Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2d15ecb75c8deb2962210f049327048a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс регистрация медицина изделия
еаэс регистрация медицина изделия
ЕАЭС: когда завершат регистрацию медизделий по национальным правилам
Продление переходного периода, установленное Протоколом, позволит государствам ЕАЭС оптимизировать систему регистрации для перехода на единую регистрацию медизделий по правилам Союза.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Регистрация медицинских изделий по национальным правилам завершится к 2028 году, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Государства Евразийского экономического союза 29 декабря подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС в части продления переходного периода для завершения национальной регистрации в срок до 2028 года”, — говорится в сообщении.
Документ предусматривает возможность подачи до 31 декабря 2027 года заявлений об экспертизе и регистрации медизделий в порядке, предусмотренном правом Союза либо законодательством государства-члена.
Ранее такая возможность была предусмотрена до 31 декабря 2025 года, и предполагалось, что с 1 января 2026-го регистрацию медицинских изделий будут осуществляться только в соответствии с правом Союза.
Продление переходного периода, установленное Протоколом, позволит государствам ЕАЭС оптимизировать систему регистрации для перехода на единую регистрацию медизделий по правилам Союза, пояснили в пресс-службе.
Протокол начинают временно применять по истечении 10 дней с даты его подписания. Он вступает в силу с даты получения Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.