Ерхов: Перед Россией и Узбекистаном стоят большие и амбициозные планы
Посол России в РУз поздравил узбекистанцев с наступающим новым, 2026 годом
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Перед Россией и Узбекистаном стоят большие и амбициозные планы, сказал
Посол РФ в РУз Алексей Ерхов в своем праздничном поздравлении народу Узбекистана.
Он отметил, что уходящий 2025 год стал по-настоящему насыщенным и результативным этапом в развитии российско-узбекистанских отношений. Обе страны существенно продвинулись в укреплении стратегического партнерства и союзничества.
Интенсивный обмен делегациями позволял наполнять двустороннюю повестку конкретным содержанием, ориентированным на интересы граждан России и Узбекистана.
“С уверенностью смотрим в 2026 год. Перед нами стоят большие и амбициозные планы — дальнейшее углубление кооперации, запуск новых совместных проектов, расширение межрегиональных связей, создание дополнительных условий для экономического роста, технологического развития и повышения качества жизни людей”, — сказал глава российской дипмиссии в Узбекистане.
Он подчеркнул, что прочной основой достижений и перспектив служит доверительный, открытый и конструктивный диалог президентов — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, который задает стратегическое направление и высокий темп всему комплексу российско-узбекистанских отношений.
“От всего сердца желаю народу Узбекистана мира и стабильности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, новых свершений и успехов в наступающем Новом 2026 году”, — заключил Ерхов.