https://uz.sputniknews.ru/20251231/erxov-pered-rossiey-i-uzbekistanom-stoyat-bolshie-i-ambitsioznye-plany-54585747.html

Ерхов: Перед Россией и Узбекистаном стоят большие и амбициозные планы

Ерхов: Перед Россией и Узбекистаном стоят большие и амбициозные планы

Sputnik Узбекистан

Посол России в РУз поздравил узбекистанцев с наступающим новым, 2026 годом

2025-12-31T16:00+0500

2025-12-31T16:00+0500

2025-12-31T16:00+0500

общество

политика

посольство россии в узбекистане

поздравление

новый год

узбекистан

россия

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51759249_0:0:647:364_1920x0_80_0_0_22fd0b12ef6f88551d973d84359d337e.jpg

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Перед Россией и Узбекистаном стоят большие и амбициозные планы, сказал Посол РФ в РУз Алексей Ерхов в своем праздничном поздравлении народу Узбекистана.Он отметил, что уходящий 2025 год стал по-настоящему насыщенным и результативным этапом в развитии российско-узбекистанских отношений. Обе страны существенно продвинулись в укреплении стратегического партнерства и союзничества.Интенсивный обмен делегациями позволял наполнять двустороннюю повестку конкретным содержанием, ориентированным на интересы граждан России и Узбекистана.Он подчеркнул, что прочной основой достижений и перспектив служит доверительный, открытый и конструктивный диалог президентов — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, который задает стратегическое направление и высокий темп всему комплексу российско-узбекистанских отношений.“От всего сердца желаю народу Узбекистана мира и стабильности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, новых свершений и успехов в наступающем Новом 2026 году”, — заключил Ерхов.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посол россия узбекистан поздравление узбекистанцы новый год