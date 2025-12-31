Чудо по расписанию: история Деда Мороза из Ташкента
Эксклюзив
В интервью Sputnik Узбекистан Олег Деревянко рассказывает о том, как пришел в "профессию", в какие попадал конфузные ситуации и почему все еще верит в новогоднее чудо.
Накануне Нового года каждый из нас надеется на исполнение самого заветного желания. Дети с радостью ждут главного героя праздника — Деда Мороза, и даже те, кто в него уже не верит и знает, что за белой бородой и красным тулупом скрывается чей-то папа или сосед, рядом с ним на мгновение возвращаются в детство и начинают верить в чудо.
Олег Деревянко — один из тех, кто каждый год надевает тот самый красивый, сказочный костюм, берет посох и спешит дарить сказку взрослым и детям. А начиналось все с занятий в театральной студии "Оптимист" при Дворце авиастроителей у режиссера Тамары Абрамовны Малинко.
"Театральная студия затянула, начали потихонечку делать сначала детские спектакли, потом, спустя два года, нас взяли на первые елки при Дворце, где мы делали первый большой спектакль со взрослыми актерами", — рассказывает он.
Со временем, к сожалению, произошли перемены во Дворце авиастроителей, елки прекратились. Тогда Олег стал участвовать в праздничных мероприятиях в детских садах. Поначалу он играл роли Снеговика и Кощея Бессмертного.
Впервые костюм Деда Мороза он надел в 19 лет, когда его попросили подменить знакомого на мероприятии.
"Вот с этого все и пошло. Один год пробовал себя Дедом Морозом, второй год... Конечно, первоначально это было немножко непонятно, найти образ было тяжело. Я его долго искал — сам образ, потому что Дед Мороз — он у всех разный. Есть Дедушка Мороз, который прямо такой вот дедушка. А я стараюсь его делать немножко шкодным, таким, который может и пошутить, и посмеяться", — рассказывает Олег.
К слову, образ шкодного Деда Мороза Олег выбрал не просто так: именно таким был его наставник — Дед Мороз из студии "Оптимист" Вячеслав Кожевников.
В работе Деда Мороза случается немало интересных ситуаций, в том числе и конфузных. Так, к примеру, однажды он забыл дома варежки и шапку.
"Пришлось выходить как-то из ситуации. Конечно, тут же случилась моментальная импровизация. И Снегурочка, благо, тоже с импровизацией хорошо дружит. Мы здесь начали сценарий такой, что у Деда Мороза по дороге украли варежки и шапку: "Давайте мы отправимся в путешествие на поиски шапки, варежек". Но это на самом деле непростительно в нашем деле, и впредь я всегда внимательно слежу за реквизитом", — рассказывает Олег.
Случались и ситуации, когда приходилось опаздывать на мероприятие.
"Было 31 декабря. Мы приехали на первое мероприятие, и тут у нас ломается машина. А в этот день у нас расписана каждая минута. Благо, были знакомые, которым позвонили, они приехали, нас выручили, взяли на буксир и машину, и нас", — улыбается Олег.
В графике Олега Деревянко предновогодние дни и особенно 31 декабря действительно расписаны по минутам. Со Снегурочкой и командой сказочных героев Дед Мороз выступает в детсадах, а также ходит в гости к деткам домой. Однако он старается взять работы столько, сколько будет по силам.
"Дед Мороз должен быть веселым, сказочным. Я люблю дарить детям сказку. Поэтому стараюсь работать буквально пять-шесть мероприятий, чтобы были силы. Чтоб ты не приехал: "Ой, опять эти дети, опять эти подарки". Нет! Хочется именно улыбаться и искренне улыбаться несмотря на то, что есть борода, возможно, там и не видно особо улыбку, но улыбаться надо, потому что, когда ты улыбаешься, у тебя горят глаза, а дети это чувствуют, дети это видят", — добавляет он.
У Олега есть сын, ему 12 лет, и он, конечно, знает, чем занимается папа.
"В его третий или четвертый класс, когда меня начали просить в его школе, чтобы я пришел, я его посадил и объяснил: "Это будет так и так, папа придет, но ты будешь молчать. Да?" Он сказал: "Да". И до сих пор, вот он уже в шестом классе, никто так и не знает, что это я приходил Дедом Морозом. Он молодец в этом плане", — улыбаясь, говорит Деревянко.
В обычной жизни Олег тоже выбрал искусство и работу с детьми. Он преподает актерское мастерство в частном детском саду For Kids.
"Моя задача, конечно же, донести маленьким деткам, чей возраст от четырех до семи лет, что такое театр. Делаю все в форме игры. Проводим занятия на дыхание, внимание, моторику рук, чтобы была сценречь, чтоб детки могли выговаривать пословицы, скороговорки. И когда надо готовиться к какому-то мероприятию, к примеру, Новому году либо 8 Марта, я пишу сценарий, именно прямо спектакль, и мы ставим постановку с детками", — рассказывает он.
Также Олег работает с воспитанниками супруги — Марины Громовой, ее танцевальным коллективом Merry Kids. А еще занимается творчеством: пишет стихи и песни, и даже исполняет их — один и с сыном.
По мнению Олега — Дедушки Мороза, дети меняются с годами, особенно сейчас, в эпоху интернета и соцсетей.
"Раньше у нас было меньше игрушек, меньше возможностей пригласить домой Деда Мороза. А сейчас елки на каждом шагу. Пригласить Деда Мороза может позволить себе фактически каждый. И поэтому дети сейчас на это смотрят более просто. Раньше у нас горели глаза, потому что мы этого видели мало. А сейчас у детей есть много чего, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у них все равно осталась вера, вера в Деда Мороза, вера в сказку", — говорит он.
А сам Олег все еще верит в самого сказочного зимнего персонажа.
"Лично для меня кто такой Дед Мороз? Это символ какого-то счастья, символ сказки. Мы все говорим: "С Новым годом, с новым счастьем". То есть мы верим, что придет какое-то действительно новое счастье. Каждый из нас может быть Дедом Морозом. Ведь Дед Мороз дарит подарки, дарит сказку. И не обязательно быть в бороде и в шубе, чтобы дарить эту сказку", — заключает он.
