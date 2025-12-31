https://uz.sputniknews.ru/20251231/istoriya-deda-moroza-iz-tashkenta-54584481.html

Чудо по расписанию: история Деда Мороза из Ташкента

Чудо по расписанию: история Деда Мороза из Ташкента

В интервью Sputnik Узбекистан Олег Деревянко рассказывает о том, как пришел в "профессию", в какие попадал конфузные ситуации и почему все еще верит в новогоднее чудо

Накануне Нового года каждый из нас надеется на исполнение самого заветного желания. Дети с радостью ждут главного героя праздника — Деда Мороза, и даже те, кто в него уже не верит и знает, что за белой бородой и красным тулупом скрывается чей-то папа или сосед, рядом с ним на мгновение возвращаются в детство и начинают верить в чудо.Олег Деревянко — один из тех, кто каждый год надевает тот самый красивый, сказочный костюм, берет посох и спешит дарить сказку взрослым и детям. А начиналось все с занятий в театральной студии "Оптимист" при Дворце авиастроителей у режиссера Тамары Абрамовны Малинко.Со временем, к сожалению, произошли перемены во Дворце авиастроителей, елки прекратились. Тогда Олег стал участвовать в праздничных мероприятиях в детских садах. Поначалу он играл роли Снеговика и Кощея Бессмертного.Впервые костюм Деда Мороза он надел в 19 лет, когда его попросили подменить знакомого на мероприятии.К слову, образ шкодного Деда Мороза Олег выбрал не просто так: именно таким был его наставник — Дед Мороз из студии "Оптимист" Вячеслав Кожевников.В работе Деда Мороза случается немало интересных ситуаций, в том числе и конфузных. Так, к примеру, однажды он забыл дома варежки и шапку.Случались и ситуации, когда приходилось опаздывать на мероприятие.В графике Олега Деревянко предновогодние дни и особенно 31 декабря действительно расписаны по минутам. Со Снегурочкой и командой сказочных героев Дед Мороз выступает в детсадах, а также ходит в гости к деткам домой. Однако он старается взять работы столько, сколько будет по силам.У Олега есть сын, ему 12 лет, и он, конечно, знает, чем занимается папа.В обычной жизни Олег тоже выбрал искусство и работу с детьми. Он преподает актерское мастерство в частном детском саду For Kids.Также Олег работает с воспитанниками супруги — Марины Громовой, ее танцевальным коллективом Merry Kids. А еще занимается творчеством: пишет стихи и песни, и даже исполняет их — один и с сыном.По мнению Олега — Дедушки Мороза, дети меняются с годами, особенно сейчас, в эпоху интернета и соцсетей.А сам Олег все еще верит в самого сказочного зимнего персонажа.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

