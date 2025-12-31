https://uz.sputniknews.ru/20251231/kakim-budet-god-krasnoy-ognennoy-loshadi-54582617.html

Каким будет год Красной Огненной Лошади — китайский гороскоп

Каким будет год Красной Огненной Лошади — китайский гороскоп

Sputnik Узбекистан

2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади и, как ожидается, станет периодом инноваций и технических открытий.

2025-12-31T11:48+0500

2025-12-31T11:48+0500

2025-12-31T11:48+0500

гороскоп

новый год

лошадь

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/17/47258109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69705fd3815565424be636a96ff6eefe.png

Новый год обещает перемены, трансформации и новые эмоции. Sputnik Узбекистан подготовил прогноз для всех знаков.2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади и, как ожидается, станет периодом инноваций и технических открытий.При этом год может оказаться нестабильным: возможны крупные и неожиданные расходы, конфликты и внезапные увольнения.Согласно китайскому гороскопу, следующий год будет удачным для шести знаков, тогда как для остальных шести он может оказаться непростым, полным препятствий и сложностей.Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)Для Лошадей этот год станет временем карьерного роста и увеличения дохода. Однако важно сохранять положительный настрой, не переносить негатив на семейные отношения, уделять внимание здоровью и больше отдыхать.Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)Для Тигров, которые любят перемены, 2026 год будет благоприятен. Их ожидает повышение на работе и возможный рост заработка.Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)Для Кроликов год Лошади принесет хорошие возможности в карьере и благоприятно скажется на здоровье. При этом стоит разумно распоряжаться финансами и не тратить их слишком расточительно.Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)Собаки в новом году смогут добиться карьерных успехов и увеличить доход. В личной жизни возможны конфликты, поэтому астрологи советуют завершать отношения, где нет гармонии.Свинья (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)Для Свиней наступающий год обещает удачу и развитие во всех сферах. Тем не менее для достижения высоких результатов потребуется приложить значительные усилия.Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)Козам год Лошади принесет удачу в делах, особенно в бизнесе и гармонию в личной жизни и здоровье.Кого ждут трудности в 2026 году:Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)Крысам лучше воздержаться от запуска новых проектов, судебных разбирательств и конфликтов, а также не тратить деньги на лишние покупки. Любые рискованные сделки могут обернуться убытками, поэтому их стоит временно отложить.Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)Для Драконов 2026-й принесет определенные сложности. Решить их удастся, если действовать осторожно, проявлять дипломатичность и избегать рискованных авантюр.Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)Быкам придется сталкиваться с быстрыми переменами и нестабильностью, к которым они не привыкли. Финансовые вопросы потребуют особого внимания, потому что год Лошади может принести трудности с деньгами.Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)Карьерный рост для Петухов может замедлиться. Препятствия удастся преодолеть, если сохранять дружелюбные отношения с коллегами и начальством.Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)2026 год для Обезьяны будет легче, чем для Крысы, но, чтобы достичь целей, придется постараться. Важно следить за финансами, здоровьем и семейными отношениями.Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)Змеям год Лошади принесет трудности на работе и нехватку денег. Следует избегать рискованных инвестиций и обращать внимание на эмоциональное состояние, чтобы справляться с тревожными событиями.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

год красная огненная лошадь