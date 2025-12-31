https://uz.sputniknews.ru/20251231/kakim-budet-god-krasnoy-ognennoy-loshadi-54582617.html
Каким будет год Красной Огненной Лошади — китайский гороскоп
2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади и, как ожидается, станет периодом инноваций и технических открытий.
2025-12-31T11:48+0500
2025-12-31T11:48+0500
2025-12-31T11:48+0500
Новый год обещает перемены, трансформации и новые эмоции. Sputnik Узбекистан
подготовил прогноз для всех знаков.
При этом год может оказаться нестабильным: возможны крупные и неожиданные расходы, конфликты и внезапные увольнения.
Согласно китайскому гороскопу, следующий год будет удачным для шести знаков, тогда как для остальных шести он может оказаться непростым, полным препятствий и сложностей.
Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Для Лошадей этот год станет временем карьерного роста и увеличения дохода. Однако важно сохранять положительный настрой, не переносить негатив на семейные отношения, уделять внимание здоровью и больше отдыхать.
Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Для Тигров, которые любят перемены, 2026 год будет благоприятен. Их ожидает повышение на работе и возможный рост заработка.
Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Для Кроликов год Лошади принесет хорошие возможности в карьере и благоприятно скажется на здоровье. При этом стоит разумно распоряжаться финансами и не тратить их слишком расточительно.
Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собаки в новом году смогут добиться карьерных успехов и увеличить доход. В личной жизни возможны конфликты, поэтому астрологи советуют завершать отношения, где нет гармонии.
Свинья (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Для Свиней наступающий год обещает удачу и развитие во всех сферах. Тем не менее для достижения высоких результатов потребуется приложить значительные усилия.
Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Козам год Лошади принесет удачу в делах, особенно в бизнесе и гармонию в личной жизни и здоровье.
Кого ждут трудности в 2026 году:
Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Крысам лучше воздержаться от запуска новых проектов, судебных разбирательств и конфликтов, а также не тратить деньги на лишние покупки. Любые рискованные сделки могут обернуться убытками, поэтому их стоит временно отложить.
Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Для Драконов 2026-й принесет определенные сложности. Решить их удастся, если действовать осторожно, проявлять дипломатичность и избегать рискованных авантюр.
Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Быкам придется сталкиваться с быстрыми переменами и нестабильностью, к которым они не привыкли. Финансовые вопросы потребуют особого внимания, потому что год Лошади может принести трудности с деньгами.
Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Карьерный рост для Петухов может замедлиться. Препятствия удастся преодолеть, если сохранять дружелюбные отношения с коллегами и начальством.
Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
2026 год для Обезьяны будет легче, чем для Крысы, но, чтобы достичь целей, придется постараться. Важно следить за финансами, здоровьем и семейными отношениями.
Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Змеям год Лошади принесет трудности на работе и нехватку денег. Следует избегать рискованных инвестиций и обращать внимание на эмоциональное состояние, чтобы справляться с тревожными событиями.