Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьи присвоили статус "Туристическая деревня"

Это будет способствовать дальнейшему развитию туристической инфраструктуры в регионе, обеспечению занятости населения, поддержке предпринимательства и сохранению национальных ценностей

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области присвоили статус "Туристическая деревня", сообщает Комитет по туризму Узбекистана.В мероприятии участвовали представители Комитета, Управления туризма области, хокимията Байсунского района, активисты махалли, аксакалы и журналисты.Как отмечалось, эта махалля привлекает местных и иностранных туристов уникальной природой, национальными обычаями, традиционной архитектурой и богатым культурным наследием.Это послужит полной реализации туристического потенциала махалли, превращению этой территории в еще более популярное место на туристической карте республики.Речь шла о будущих туристических проектах в махалле Сайроб, работе гостевых домов, планах по развитию ремесленничества и сферы услуг.

