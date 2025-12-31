Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьи присвоили статус "Туристическая деревня"

https://uz.sputniknews.ru/20251231/maxalle-sayrob-baysunskogo-rayona-surxandari-prisvoili-status-turisticheskaya-derevnya-54580608.html
Это будет способствовать дальнейшему развитию туристической инфраструктуры в регионе, обеспечению занятости населения, поддержке предпринимательства и сохранению национальных ценностей
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области присвоили статус "Туристическая деревня", сообщает Комитет по туризму Узбекистана.В мероприятии участвовали представители Комитета, Управления туризма области, хокимията Байсунского района, активисты махалли, аксакалы и журналисты.Как отмечалось, эта махалля привлекает местных и иностранных туристов уникальной природой, национальными обычаями, традиционной архитектурой и богатым культурным наследием.Это послужит полной реализации туристического потенциала махалли, превращению этой территории в еще более популярное место на туристической карте республики.Речь шла о будущих туристических проектах в махалле Сайроб, работе гостевых домов, планах по развитию ремесленничества и сферы услуг.
сурхандарьинская область
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области присвоили статус "Туристическая деревня", сообщает
Комитет по туризму Узбекистана.
В мероприятии участвовали представители Комитета, Управления туризма области, хокимията Байсунского района, активисты махалли, аксакалы и журналисты.
Как отмечалось, эта махалля привлекает местных и иностранных туристов уникальной природой, национальными обычаями, традиционной архитектурой и богатым культурным наследием.
“Махалле Сайроб Байсунского района Сурхандарьинской области, обладающей многовековой историей и богатым культурным наследием, официально торжественно вручен сертификат, подтверждающий присвоение статуса "Туристическая деревня", — говорится в сообщении.
Это послужит полной реализации туристического потенциала махалли, превращению этой территории в еще более популярное место на туристической карте республики.
Речь шла о будущих туристических проектах в махалле Сайроб, работе гостевых домов, планах по развитию ремесленничества и сферы услуг.