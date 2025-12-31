https://uz.sputniknews.ru/20251231/novogodniy-narrativ-kak-media-sozdayut-prazdnichnoe-nastroenie-54583829.html

"Новогодний нарратив": как медиа создают праздничное настроение — от ТВ до TikTok

"Новогодний нарратив": как медиа создают праздничное настроение — от ТВ до TikTok

Sputnik Узбекистан

Новогоднее настроение в современном инфополе формируется не только семейными традициями, но и за счет медиаконтента — от праздничных фильмов и музыки до соцсетей с тематическими челленджами.

2025-12-31T13:25+0500

2025-12-31T13:25+0500

2025-12-31T13:25+0500

общество

новый год

медиа

телевизор

телевидение

новогодние праздники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1f/54583659_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_eeb8f15011bd4a7e8ae60f4ebaf7d4ca.jpg

Медиа влияют на восприятие праздника, а ощущение "новогодней атмосферы" — результат не только личного опыта, но и коллективных культурных кодов, транслируемых СМИ. Разбираем как так получилось.Медиа как конструктор праздничного настроенияСовременные медиа формируют ощущение Нового года с помощью знакомых образов и эмоций — это огни и елки, "зимние" картинки, семейные сцены, праздничная музыка и повторяющиеся из года в год сюжеты. Через такие символы СМИ задают общее настроение праздника и подсказывают, как его принято чувствовать. В итоге медиаконтент работает не только как источник информации, но и как инструмент, который формирует эмоциональное восприятие Нового года у широкой аудитории.Практически каждый замечает, что с конца ноября и до Нового года городское пространство и цифровая среда резко меняются. Появляется праздничный декор на зданиях и улицах, в магазинах и кофейнях звучит новогодняя фоновая музыка, популярные приложения временно меняют иконки на "зимние". Все это формирует тот самый "новогодний окрас", который постоянно присутствует в поле зрения и постепенно задает общее настроение. Согласно данным открытых социологических опросов, в том числе в России, источниками новогоднего настроения для людей становятся не только семейные встречи, но и визуальная и аудиокультура медиа. Речь идет об украшенных улицах и витринах, праздничной музыке, новогодних фильмах и специальных телепередачах. В числе ключевых символов праздника респонденты чаще всего называют украшенную городскую среду и витрины (45 %), новогоднюю елку дома (44 %), а также снег и зимнюю погоду (40 %).Дополнительную роль играют новогодние фильмы и мультфильмы — такие как "Ирония судьбы", "Один дома" и другие классические праздничные картины. Они выступают своеобразными медийными "триггерами", помогая аудитории эмоционально переключиться и "войти" в новогоднее настроение.Телевизор, соцсети и TikTok — разное медиаполе с одной цельюТрадиционное телевидение на протяжении многих лет играло ключевую роль в формировании праздничного настроения у широкой аудитории: в предновогодний период эфир заполняют тематические программы, новогодние фильмы и музыкальные шоу. Однако в последние годы влияние TV все чаще разделяют цифровые платформы — YouTube, Instagram* и TikTok. Именно в соцсетях активно распространяются вирусные тренды и челленджи с праздничной музыкой и визуальными эффектами, которые усиливают ощущение присутствия праздника и делают его частью повседневной цифровой ленты пользователя.В медиаисследованиях такой эффект называют фреймингом — это способ подачи информации, при котором одни и те же события помещаются в определенную эмоциональную рамку. Например, новость об установке новогодней елки может подаваться как "начало праздничного сезона" — с огнями, музыкой и акцентом на атмосферу, либо как сообщение о бюджетных расходах. Факт остается тем же, но восприятие аудитории меняется. Аналогично работают новогодние фильмы и телепрограммы, которые ежегодно транслируют одни и те же сюжеты о семье, чуде и обновлении, закрепляя в массовом сознании образ Нового года как времени надежды и перезагрузки. В соцсетях этот эффект усиливается алгоритмами: несколько праздничных роликов в ленте TikTok или Instagram создают ощущение, что "праздник уже у всех", даже если в реальности человек его не чувствует. Так формируется новогодний нарратив — не как отражение действительности, а как устойчивая медиарамка, влияющая на эмоции и ожидания аудитории.Кроме того, часть праздничного контента создается не только для того, чтобы поднять настроение зрителю и задать эмоциональный фон, но и чтобы побудить его тратиться. Акции и скидки в честь праздника, лимитированные коллекции и новое меню — все это часть маркетинга, который под видом праздника и эмоций продает нам продукт.Почему не у всех появляется новогоднее настроениеОпрос, проведенный редакцией среди узбекистанцев, показывает: новогоднее настроение приходит не ко всем. Часть респондентов отмечает, что не испытывает особого праздничного настроя, даже на фоне активных маркетинговых кампаний и медийных символов Нового года. Это подтверждает, что влияние медиа работает через культурные коды и эмоциональные ассоциации и не оказывает одинакового эффекта на всех.Отсутствие новогоднего настроения респонденты чаще всего связывают с погодными условиями, которые далеки от привычных "зимних" образов, а также с усталостью от праздничной суеты и значительных расходов. Кроме того, часть опрошенных осознанно отказывается от празднования Нового года по личным убеждениям.Как самостоятельно создать новогоднее настроениеЕсли праздничная атмосфера обошла вас стороной, это не означает проблему — возможно, вы менее подвержены внешним медийным влияниям, или вам просто нужен личный источник вдохновения. Вот несколько проверенных способов добавить праздничного настроения:Праздник — это не только то, что транслируют медиа, но и то, что мы создаем сами. Создавая свои маленькие "события", мы не только формируем настроение, но и оставляем себе теплые воспоминания.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

новый год настроение медиа