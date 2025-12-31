https://uz.sputniknews.ru/20251231/putin-rossiya-budet-dobivatsya-postavlennyx-tseley-i-idti-tolko-vpered-54589445.html

Путин: Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед

Путин: Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.Глава РФ выступил на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год.Путин подчеркнул, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.Российский лидер также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину, и добавил, что страна верит в бойцов и в победу.Президент РФ пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви."Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная", — сказал Путин.

