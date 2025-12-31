https://uz.sputniknews.ru/20251231/skolko-jivut-novogodnie-salaty-54581382.html

Гастроэнтеролог: Сколько "живут" новогодние салаты

Отравления после новогодних салатов – это одни из самых частых обращений к гастроэнтерологам и инфекционистам в январе

Как долго и в каких условиях нужно хранить новогодние салаты сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.По ее словам, сроки их хранения зависят от того, что входит в состав.Специалист уточнила, что срок хранения салатов с курицей, индейкой, морепродуктами, зависит от того, заправлены они или нет.Салаты с йогуртовой или сметанной заправкой, добавила диетолог, менее устойчивы, чем те, которые заправлены маслом, они хранятся где-то около 8-12 часов. Чтобы "продлить жизнь" салату, прежде всего необходимо помнить, что заправка ускоряет порчу продуктов, подчеркнула эксперт.Важно понимать, на какой полке в холодильнике нужно хранить салаты.По ее словам, отравления после новогодних салатов – это одни из самых частых обращений к гастроэнтерологам и инфекционистам в январе.

