Гастроэнтеролог: Сколько "живут" новогодние салаты
Sputnik Узбекистан
Отравления после новогодних салатов – это одни из самых частых обращений к гастроэнтерологам и инфекционистам в январе
Как долго и в каких условиях нужно хранить новогодние салаты сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.По ее словам, сроки их хранения зависят от того, что входит в состав.Специалист уточнила, что срок хранения салатов с курицей, индейкой, морепродуктами, зависит от того, заправлены они или нет.Салаты с йогуртовой или сметанной заправкой, добавила диетолог, менее устойчивы, чем те, которые заправлены маслом, они хранятся где-то около 8-12 часов. Чтобы "продлить жизнь" салату, прежде всего необходимо помнить, что заправка ускоряет порчу продуктов, подчеркнула эксперт.Важно понимать, на какой полке в холодильнике нужно хранить салаты.По ее словам, отравления после новогодних салатов – это одни из самых частых обращений к гастроэнтерологам и инфекционистам в январе.
Гастроэнтеролог: Сколько "живут" новогодние салаты

22:05 31.12.2025
Отравления после новогодних салатов – это одни из самых частых обращений к гастроэнтерологам и инфекционистам в январе.
Как долго и в каких условиях нужно хранить новогодние салаты сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.
По ее словам, сроки их хранения зависят от того, что входит в состав.
"В первую очередь, конечно, нас интересуют салаты, которые сделаны с майонезом, яйцом, мясом или колбасой – традиционные оливье, мимоза, селедка под шубой. Это самые скоропортящиеся блюда новогоднего стола, потому что в них есть все условия для развития патогенной флоры. Такие салаты хранятся при температуре +2-4 градуса и не более 12, максимум 18 часов. Оптимально такие салаты съесть в течение суток. Если в салат входят яйцо и селедка, то срок хранения еще меньше – около 12. Дальше хранить небезопасно, потому что растет риск развития стафилококков, кишечной палочки и других патогенов, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем", – предупредила она.
Специалист уточнила, что срок хранения салатов с курицей, индейкой, морепродуктами, зависит от того, заправлены они или нет.
"До 12 часов, если мы заправили салат, и до 24 часов, если он хранится без заправки. Также у нас есть овощные салаты, такие как винегрет, салаты из свежих овощей. Они могут храниться в холодильнике до 36 часов, но свежие овощи теряют текстуру, витамины, особенно если мы их уже замешали с заправкой и солью, потому что будут выходить влага, и салаты могут поплыть. Поэтому, в общем-то, 24-36 часов, максимум, если они не заправлены", – отметила врач.
Салаты с йогуртовой или сметанной заправкой, добавила диетолог, менее устойчивы, чем те, которые заправлены маслом, они хранятся где-то около 8-12 часов. Чтобы "продлить жизнь" салату, прежде всего необходимо помнить, что заправка ускоряет порчу продуктов, подчеркнула эксперт.
"Если мы хотим более пролонгированного хранения в холодильнике, то заправлять салаты стоит непосредственно перед подачей. Нарезать ингредиенты и держать в холодильнике, потому что, чем дольше продукт контактирует с майонезом, маслом, сметаной, тем быстрее развивается микрофлора. Лучше хранить смесь ингредиентов отдельно друг от друга. Также немаловажно то, в чем мы храним. Это – стеклянная тара, керамическая посуда. Пластик быстрее нагревается и накапливает бактерии", – сказала врач.
Важно понимать, на какой полке в холодильнике нужно хранить салаты.
"Верхние полки и дверка холодильника – это самые теплые зоны, самая холодная зона – это нижняя полка ближе к стенке. Хранить ингредиенты надо там, где холоднее, тогда у нас есть шанс немножечко подольше сохранить салаты. И, конечно же, не стоит оставлять салаты на столе более чем 1-2 часа. Если салат стоял долго на столе или при хранении стал водянистым, появился привкус или запах брожения, то такие салаты нужно выбрасывать без сомнений", – подчеркнула Разаренова.
По ее словам, отравления после новогодних салатов – это одни из самых частых обращений к гастроэнтерологам и инфекционистам в январе.
