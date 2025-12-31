https://uz.sputniknews.ru/20251231/uzbekistan--2030-v-respublike-vynesli-na-obschestvennoe-obsujdenie-obnovlennuyu-strategiyu-54587954.html

"Узбекистан — 2030": в республике вынесли на общественное обсуждение обновленную Стратегию

"Узбекистан — 2030": в республике вынесли на общественное обсуждение обновленную Стратегию

При участии более 350 представителей ответственных министерств и ведомств, а также научных центров, все 444 показателя эффективности Стратегии пересмотрели с учетом современных реалий

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Узбекистане вынесли на общественное обсуждение обновленную стратегию "Узбекистан - 2030", сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ при Президенте РУз.Задачу пересмотреть программный документ, принятый в 2023 году, поставил Шавкат Мирзиёев своем Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана 26 декабря текущего года.В частности, он отметил, что в 2023 году численность населения республики составляла 36,7 млн человек, а к 2030 году этот показатель, по прогнозам, увеличится до 41 млн. Исходя из этого, важно ставить каждую новую цель с учетом этого роста.Два года назад была поставлена цель довести объем ВВП до $160 млрд долларов к 2030 году. Однако, эта цель будет достигнута уже в 2026 году. Таким образом, в ближайшие пять лет есть возможность увеличить объем экономики республики до $240 млрд.При участии более 350 представителей ответственных министерств и ведомств, а также научных центров, все 444 показателя эффективности Стратегии пересмотрели с учетом современных реалий.Документ, направленный на развитие республики в ближайшие пять лет, доработают на основе широкого общественного обсуждения и мнений населения.В связи с этим, проект Стратегии разместили на специальном сайте uzbekistan2030.uz и платформе regulation.gov.uz. Участвовать в обсуждении, делиться своим мнением и вносить свои предложения может каждый гражданинУзбекистана.Для отправки дополнительных вопросов и предложений создали колл-центр: (71) 239-49-38, (71) 239-49-44.Особенности проекта:Достижение показателей эффективности Стратегии определено приоритетной задачей организаций всех уровней.

