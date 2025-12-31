"Узбекистан — 2030": в республике вынесли на общественное обсуждение обновленную Стратегию
© Sputnik / Илья Питалев/
Подписаться
При участии более 350 представителей ответственных министерств и ведомств, а также научных центров, все 444 показателя эффективности Стратегии пересмотрели с учетом современных реалий
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Узбекистане вынесли на общественное обсуждение обновленную стратегию "Узбекистан - 2030", сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ при Президенте РУз.
Задачу пересмотреть программный документ, принятый в 2023 году, поставил Шавкат Мирзиёев своем Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана 26 декабря текущего года.
В частности, он отметил, что в 2023 году численность населения республики составляла 36,7 млн человек, а к 2030 году этот показатель, по прогнозам, увеличится до 41 млн. Исходя из этого, важно ставить каждую новую цель с учетом этого роста.
Два года назад была поставлена цель довести объем ВВП до $160 млрд долларов к 2030 году. Однако, эта цель будет достигнута уже в 2026 году. Таким образом, в ближайшие пять лет есть возможность увеличить объем экономики республики до $240 млрд.
При участии более 350 представителей ответственных министерств и ведомств, а также научных центров, все 444 показателя эффективности Стратегии пересмотрели с учетом современных реалий.
Документ, направленный на развитие республики в ближайшие пять лет, доработают на основе широкого общественного обсуждения и мнений населения.
В связи с этим, проект Стратегии разместили на специальном сайте uzbekistan2030.uz и платформе regulation.gov.uz. Участвовать в обсуждении, делиться своим мнением и вносить свои предложения может каждый гражданинУзбекистана.
Для отправки дополнительных вопросов и предложений создали колл-центр: (71) 239-49-38, (71) 239-49-44.
Особенности проекта:
во-первых, все показатели адаптировали и дополнили в соответствии с новыми задачами, поставленными президентом. Особое внимание уделили целям, которые создают достойные условия для жизни каждого человека и семьи;
во-вторых, все показатели измеримы, то есть выражены в числах. Исключили показатели в виде общей задачи, задания и "слогана" —130 пунктов, которые невозможно рассчитать или оценить;
в-третьих, выполнение всех показателей эффективности определено по годам до 2030-го. Это позволит ежегодно видеть каждое положительное изменение;
в-четвертых, в Стратегии определен соответствующий показатель эффективности для порядка 60 госорганов;
в-пятых, в документе четко указаны конкретные финансовые источники, необходимые для достижения каждого показателя эффективности;
в-шестых, проект предусматривает, что концепции и стратегии развития сфер, отраслей и регионов будут разрабатывать в соответствии со стратегией "Узбекистан — 2030." В приложени к проекту указано свыше 50 таких документов. Их планируют принять в 2026 году: 4 концепции, 38 стратегий развития отраслей и сфер, а также 14 стратегий развития каждого региона.
Достижение показателей эффективности Стратегии определено приоритетной задачей организаций всех уровней.