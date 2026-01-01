Узбекистан
Фонд для строительства и ремонта соцучреждений откроют в Узбекистане
Фонд для строительства и ремонта соцучреждений откроют в Узбекистане
Фонд поможет укрепить материально-техническую базу социально значимых организаций.
Его средства направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ, медицинских учреждений и спортивных комплексов.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане появится Фонд строительства и ремонта учреждений социальной сферы, говорится в указе президента страны "О мерах по обеспечению устойчивого развития системы образования, здравоохранения и спорта".
В первую очередь, средства Фонда будут использовать для строительства, реконструкции и капитального ремонта общеобразовательных школ, медицинских и спортивных учреждений.
Кроме того, создание Фонда поможет укрепить материально-техническую базу социально значимых организаций, позволит оснастить их современным учебным и медицинским оборудованием, необходимыми инструментами, а также информационно-коммуникационными технологиями.
Помимо прочего, Фонд сможет выделять средства и на ремонт некоторых общественных мест, которые представляют социальную значимость.
