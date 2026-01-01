https://uz.sputniknews.ru/20260101/fond-dlya-stroitelstva-i-remonta-sotsuchrejdeniy-uzbekistan-54602498.html

Фонд для строительства и ремонта соцучреждений откроют в Узбекистане

Фонд поможет укрепить материально-техническую базу социально значимых организаций.

2026-01-01T18:38+0500

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане появится Фонд строительства и ремонта учреждений социальной сферы, говорится в указе президента страны "О мерах по обеспечению устойчивого развития системы образования, здравоохранения и спорта".В первую очередь, средства Фонда будут использовать для строительства, реконструкции и капитального ремонта общеобразовательных школ, медицинских и спортивных учреждений. Кроме того, создание Фонда поможет укрепить материально-техническую базу социально значимых организаций, позволит оснастить их современным учебным и медицинским оборудованием, необходимыми инструментами, а также информационно-коммуникационными технологиями. Помимо прочего, Фонд сможет выделять средства и на ремонт некоторых общественных мест, которые представляют социальную значимость.

