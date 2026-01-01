https://uz.sputniknews.ru/20260101/kak-ne-dovodit-sebya-do-vygoraniya-v-2026-godu-54602800.html

Как не доводить себя до выгорания в 2026 году?

Эксперты – о выгорании в новом году.

В современных реалиях, когда люди живут в постоянном стрессе, напряжении и присутствует несоответствие между нагрузками и имеющимся ресурсом, выгорание имеет место быть, рассказала в эфире радио Sputnik психолог, арт-терапевт Мария Калинина. Эксперт подчеркнула, что борьбе с ним необходима "жизненная база".Для недопущения психического истощения на работе необходима постоянное ранжирование с некоторым изменением функционала, отметил кадровый эксперт Илья Варакин.Напомним, согласно исследованию Русской школы управления (РШУ), среди тех, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего респонденты говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных. Об этом пишет RT.

