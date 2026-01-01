https://uz.sputniknews.ru/20260101/kak-ne-dovodit-sebya-do-vygoraniya-v-2026-godu-54602800.html
Как не доводить себя до выгорания в 2026 году?
Как не доводить себя до выгорания в 2026 году?
Sputnik Узбекистан
Эксперты – о выгорании в новом году.
2026-01-01T22:06+0500
2026-01-01T22:06+0500
2026-01-01T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
новый год
здоровье
психология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/01/54602638_0:32:611:376_1920x0_80_0_0_29eb6b348550c7c26a2df92732b967c1.jpg
В современных реалиях, когда люди живут в постоянном стрессе, напряжении и присутствует несоответствие между нагрузками и имеющимся ресурсом, выгорание имеет место быть, рассказала в эфире радио Sputnik психолог, арт-терапевт Мария Калинина. Эксперт подчеркнула, что борьбе с ним необходима "жизненная база".Для недопущения психического истощения на работе необходима постоянное ранжирование с некоторым изменением функционала, отметил кадровый эксперт Илья Варакин.Напомним, согласно исследованию Русской школы управления (РШУ), среди тех, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего респонденты говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных. Об этом пишет RT.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/01/54602638_34:0:577:407_1920x0_80_0_0_07490cf9a084fd0f76e7087237f8179c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперт выгорание психология здоровье новый год
мнение эксперт выгорание психология здоровье новый год
Как не доводить себя до выгорания в 2026 году?
Эксперты – о выгорании в новом году.
В современных реалиях, когда люди живут в постоянном стрессе, напряжении и присутствует несоответствие между нагрузками и имеющимся ресурсом, выгорание имеет место быть, рассказала в эфире радио Sputnik
психолог, арт-терапевт Мария Калинина. Эксперт подчеркнула, что борьбе с ним необходима "жизненная база".
"Жизненная база строится из качественного сна, полноценного качественного питания и физических нагрузок. Но самый главный факт, который влияет на психологическое и физическое эмоциональное истощение, — это, конечно же, качественный отдых", — поделилась психолог.
Для недопущения психического истощения на работе необходима постоянное ранжирование с некоторым изменением функционала, отметил кадровый эксперт Илья Варакин.
"Если данная система, так называемой, матричной карьеры невозможна, то нужно раз или два в месяц общение либо с HR, либо с психологом, который может выявить зарождающиеся психологическое выгорание. Кроме этого, необходимо вдумчивая проработка оперативных мероприятий, то есть для какой категории сотрудников, какие мероприятия могут быть интересны", — пояснил спикер.
Напомним, согласно исследованию Русской школы управления (РШУ), среди тех, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего респонденты говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных. Об этом пишет
RT.