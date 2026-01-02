В новогодние праздники в Узбекистане проходит Неделя молодежного туризма

https://uz.sputniknews.ru/20260102/novogodnie-prazdniki-uzbekistan-nedelya-molodejnogo-turizma-54604225.html
С 1 по 10 января 2026 года по всей республике пройдет Неделя молодежного туризма, в течение которой желающие от 7 до 30 лет могут получить скидки на дорожные расходы, посещение театров и достопримечательностей Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В период новогодних каникул по Узбекистану проходят мероприятия в рамках "Недели молодежного туризма", организованной Комитетом по туризму совместно с партнерскими организациями.В рамках проекта "Путешествуй по Узбекистану!" ряд гостиниц по стране объявили 20%-ные скидки для молодых людей.Во время "Недели молодежного туризма" АО "Uzbekistan Airways" ввели 50%-ные скидки на тарифы эконом-класса на внутренних авиарейсах для учащихся и студентов средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений на перелеты, осуществляемые в период с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.Кроме того, молодым людям будет предоставлена 10%-ная скидка на посещение святынь и объектов паломничества, находящихся в ведении Агентства культурного наследия и благотворительного фонда "Вакф".Также в рамках Недели молодежь сможет содержательно провести каникулы на концертах и развлекательных мероприятиях, которые организованы по всей республике.Традиционную "Неделю молодежного туризма" организуют в соответствии с Постановлением президента Узбекистана "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
В период новогодних каникул по Узбекистану проходят мероприятия в рамках "Недели молодежного туризма", организованной
Комитетом по туризму совместно с партнерскими организациями.
"В течение этой недели мы приглашаем учащихся, студентов и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет совершить путешествие по достопримечательностям нашей республики", — говорится в сообщении.
В рамках проекта "Путешествуй по Узбекистану!" ряд гостиниц по стране объявили 20%-ные скидки для молодых людей.
Во время "Недели молодежного туризма" АО "Uzbekistan Airways" ввели 50%-ные скидки на тарифы эконом-класса на внутренних авиарейсах для учащихся и студентов средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений на перелеты, осуществляемые в период с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Кроме того, молодым людям будет предоставлена 10%-ная скидка на посещение святынь и объектов паломничества, находящихся в ведении Агентства культурного наследия и благотворительного фонда "Вакф".
Также в рамках Недели молодежь сможет содержательно провести каникулы на концертах и развлекательных мероприятиях, которые организованы по всей республике.
"Граждане, включенные в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь" и "Молодежную тетрадь", а также лица с инвалидностью могут бесплатно посещать спектакли государственных театров", — отметили в Комитете.
Традиционную "Неделю молодежного туризма" организуют в соответствии с Постановлением президента Узбекистана "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".