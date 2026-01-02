https://uz.sputniknews.ru/20260102/novogodnie-prazdniki-uzbekistan-nedelya-molodejnogo-turizma-54604225.html

В новогодние праздники в Узбекистане проходит Неделя молодежного туризма

В новогодние праздники в Узбекистане проходит Неделя молодежного туризма

Sputnik Узбекистан

С 1 по 10 января 2026 года по всей республике пройдет Неделя молодежного туризма, в течение которой желающие от 7 до 30 лет могут получить скидки на дорожные расходы, посещение театров и достопримечательностей Узбекистана.

2026-01-02T14:28+0500

2026-01-02T14:28+0500

2026-01-02T14:48+0500

туризм

узбекистан

молодежь

культура

каникулы

новогодние праздники

мероприятие

театр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46583423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_534f1387505dc0770f20b0116c2fe6fe.jpg

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В период новогодних каникул по Узбекистану проходят мероприятия в рамках "Недели молодежного туризма", организованной Комитетом по туризму совместно с партнерскими организациями.В рамках проекта "Путешествуй по Узбекистану!" ряд гостиниц по стране объявили 20%-ные скидки для молодых людей.Во время "Недели молодежного туризма" АО "Uzbekistan Airways" ввели 50%-ные скидки на тарифы эконом-класса на внутренних авиарейсах для учащихся и студентов средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений на перелеты, осуществляемые в период с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.Кроме того, молодым людям будет предоставлена 10%-ная скидка на посещение святынь и объектов паломничества, находящихся в ведении Агентства культурного наследия и благотворительного фонда "Вакф".Также в рамках Недели молодежь сможет содержательно провести каникулы на концертах и развлекательных мероприятиях, которые организованы по всей республике.Традиционную "Неделю молодежного туризма" организуют в соответствии с Постановлением президента Узбекистана "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

молодежный туризм туристы узбекистан новый год