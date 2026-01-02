https://uz.sputniknews.ru/20260102/novyy-god-pod-stuk-koles-istoriya-dejurnoy-tashkentskogo-metro-54603563.html

Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро

Работа по особому графику, флешмоб Дедов Морозов в метро и другие тонкости особенного праздника — в материале Sputnik.

Для большинства людей новогодняя ночь — это бой курантов и семейное застолье с оливье, шампанским и мандаринами. Но есть и те, кто в будни и в праздники ответственно выполняет рабочие обязанности. В их числе дежурная по посту централизации станции "Кипчак" Ташкентского метрополитена Нозира Юсупалиева.За годы работы ей трижды выпадало дежурить в новогоднюю ночь.В праздничные дни метро работает по особому графику, увеличивается количество поездов, сокращаются интервалы движения, а пассажиропоток заметно возрастает. В эти дни метро в основном пользуется молодежь и семьи с детьми. Одни спешат поздравить родных, другие — показать деткам красавицу-елку и подарить близким позитив и отличное настроение.Сотрудники метрополитена в праздничные дни стараются украсить станции мишурой, гирляндами и шарами, где это возможно.Когда часы бьют 12, все работники метро остаются на рабочих местах — служба продолжается без перерывов. Пассажиры, в свою очередь, поздравляют дежурных, благодарят за работу и желают счастливого Нового года.В праздничные дни бывают добрые и необычные моменты. К примеру, это флешмоб Дедов Морозов, который проходил в преддверии праздника в один из прошлых лет.Такие моменты, по мнению Нозиры Юсупалиевой, особенно ценны. Они дарят особые эмоции людям.Нозира работает в метрополитене уже 8 лет. Начинала работу она в должности уборщицы. Но хотела расти, поэтому прошла обучение в техшколе, окончила ее на отлично и стала дежурной по станции.За это время она поработала на многих станциях столичного метро: "Пахтакор", "Буюк ипак йули", "Чорсу", "Алишер Навои", "Халклар дустлиги", "Рохат", "Кипчак".По мнению Юсупалиевой, одна из важных составляющих ее работы — это общение с людьми.Особенно тепло она вспоминает работу на станции "Чорсу". Близость рынка делала дежурства по-настоящему душевными: пассажиры часто угощали сотрудников фруктами и делали небольшие подарки — в знак благодарности и человеческого участия.Вне службы Нозира — мама двоих сыновей. Старшему — 17 лет, младшему — 12. Они очень гордятся мамой и во всем ее поддерживают.У Нозиры Юсупалиевой есть профессиональная мечта, над исполнением которой она будет работать в 2026 году, — дорасти до должности диспетчера поездов. Для этого, говорит она, нужно еще больше учиться и совершенствоваться.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

