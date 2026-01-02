https://uz.sputniknews.ru/20260102/pervyy-den-nastupivshego-goda-uzbekistan-na-svet-poyavilis-svyshe-1800-novorojdennyx-54606349.html

В первый день наступившего года в Узбекистане на свет появились свыше 1800 новорожденных

В первый день наступившего года в Узбекистане на свет появились свыше 1800 новорожденных

Больше всего малышей родились в Сурхандарьинской области — 243 и Ферганской областях — 216.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В Узбекистане 1 января 2026 года родились 1 815 детей — 894 девочки и 921 мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Этот показатель выше чем годом ранее: 1 января 2025 года на свет появился 1 641 малыш.Как отмечается, больше всего малышей родились в Сурхандарьинской области — 243 и Ферганской областях — 216. Статистика по другим регионам:За одни сутки было зафиксировано 17 случаев многоплодных родов: в 15 из них появились двойни, в одном — тройня, еще в одном — четверня, всего родилось 37 детей.

