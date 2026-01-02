https://uz.sputniknews.ru/20260102/pervyy-den-nastupivshego-goda-uzbekistan-na-svet-poyavilis-svyshe-1800-novorojdennyx-54606349.html
В первый день наступившего года в Узбекистане на свет появились свыше 1800 новорожденных
Больше всего малышей родились в Сурхандарьинской области — 243 и Ферганской областях — 216.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
В Узбекистане 1 января 2026 года родились 1 815 детей — 894 девочки и 921 мальчик. Об этом сообщили
в пресс-службе Минздрава республики.
Этот показатель выше чем годом ранее: 1 января 2025 года на свет появился 1 641 малыш.
"В этот же день в 2021 году родились — 1644, в 2022 году — 2316, в 2023 году — 2155 и в 2024 году — 1859", – уточнили в министерстве.
Как отмечается, больше всего малышей родились в Сурхандарьинской области — 243 и Ферганской областях — 216.
Статистика по другим регионам:
Наманганская область — 194;
Кашкадарьинская область — 191;
Самаркандская область — 191;
Андижанская область — 157;
Ташкентская область — 129;
Республика Каракалпакстан — 41;
Сырдарьинская область — 29 детей.
За одни сутки было зафиксировано 17 случаев многоплодных родов: в 15 из них появились двойни, в одном — тройня, еще в одном — четверня, всего родилось 37 детей.